Tanguá promove 1º Encontro de Artesãos e Trabalhadores Manuais - Foto: Divulgação

Tanguá promove 1º Encontro de Artesãos e Trabalhadores ManuaisFoto: Divulgação

Publicado 02/08/2021 14:50 | Atualizado 02/08/2021 14:51

Tanguá - Pega, transforma, inova e reinventa. Esses são apenas alguns dos inúmeros desafios que os artesãos têm que superar todos os dias. A luta constante para manter a tradição, em muitos casos, passadas de geração em geração, ganha um reforço em Tanguá.

Isso porque, além de promover nesta sexta-feira (30/07) o 1º Encontro dos Artesãos e Trabalhadores Manuais de Tanguá, o município também assinou um termo de cooperação técnica com o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Publicidade

Com a parceria, técnicos do Estado e do município devem somar esforços para assessorar, orientar e capacitar todos que ainda exercem atividade na cidade. Durante a assinatura, que contou com a presença de diversos representantes, os artesãos puderam dialogar sobre as políticas públicas a serem desenvolvidas na cidade. Além disso, o evento contou com uma exposição de produtos preparados por artistas locais.

"A gente precisa dar respostas, mas, para isso, a gente precisa ouvir e olhar nos olhos dos artesãos. Iniciamos a gestão com apenas 18 artesãos e após uma provocação, avançamos para 70. E tenha a certeza que somos muito mais que 70. Essa é uma construção coletiva da qual todos fazemos parte e através de parcerias vamos avançar ainda mais", disse Reginaldo Garcia Serrano, secretário municipal de Cultura e Turismo.

Publicidade

Durante o evento, o prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, agradeceu a todos os artesãos presentes, e ressaltou o seu compromisso com a cultura e turismo da cidade.

"Em nenhum momento podemos nos esquecer de valorizar os artesãos e aqueles que mantêm vivas as nossas tradições. É por isso que, além de investir em capacitação técnica, queremos ouvir. Porque estando atentos aos anseios dessa categoria, teremos mais chances de acertar", disse Rodrigo Medeiros.