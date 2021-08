Os 4 novos guardas municipais tomaram posse na última terça-feira dia 03/08 - Foto: Divulgação

Tanguá - Nesta última terça-feira(03/08), aconteceu a primeira formatura da Guarda Municipal de Tanguá, que reuniu autoridades civis, além de familiares e amigos dos formandos, no teatro municipal Ana Maria Gac.



Estiveram presentes o prefeito Rodrigo Medeiros; o comandante das Guarda Municipal, Weslei Lopes; a secretária de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, Thaynã Freitas; a corregedora de Maricá, Eliana de Souza; o comandante da guarda municipal do Rio de Janeiro, José Ricardo Soares, além de representantes do legislativo e da sociedade civil organizada.

Na oportunidade, o prefeito Rodrigo Medeiros rendeu homenagens aos quatros formandos e à secretária municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, Thaynã Freitas, que, apesar de ter assumido o cargo recentemente, se encontra empenhada.



O comandante da Guarda Municipal, Weslei Lopes, destacou que os formandos concluíram com brilhantismo o curso a que foram submetidos. A solenidade também contou com a apresentação do canil da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, ocasião em que foi realizada uma demonstração do cão imobilizando um suposto infrator e desempenhando manobras contagiando todos que estavam presentes.