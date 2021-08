Veículos abandonados começam a ser retirados das ruas da cidade - Foto: Maurício Peçanha

Veículos abandonados começam a ser retirados das ruas da cidadeFoto: Maurício Peçanha

Publicado 06/08/2021 16:54 | Atualizado 06/08/2021 16:56

Tanguá - A prefeitura municipal de Tanguá, através da Secretaria de Fazenda, Indústria e Comércio, iniciou o projeto de retirada de veículos abandonados das ruas.



Esse projeto consiste em retirar das ruas e calçadas, carros que não estão em funcionamento, que contribuíam com a poluição visual da cidade, além de atrapalhar o trânsito e servir de esconderijo para possíveis infratores.

Nessa primeira ação, foram notificados 22 veículos com prazo de 15 dias para que fossem retirados das ruas, caso não fossem, os carros seriam rebocados e enviados ao pátio municipal.



A secretaria Municipal de Fazenda gostaria de salientar que além de veículos, materiais de construção nas calçadas é considerado irregular e será sujeito a multa, pois atrapalha a passagem do pedestre fazendo com que o mesmo tenha que andar pela rua ao invés das calçadas.



Se você sabe de algum lugar onde há um veículo abandonado, ou materiais de construção na calçada, acione a Prefeitura através do telefone da secretaria municipal de Fazenda: (21) 2747-4106.



