Publicado 30/08/2021 13:51 | Atualizado 30/08/2021 13:51

Tanguá - Membros da Guarda Municipal de Tanguá estiveram presentes no 1° Encontro Estadual de Guardas Municipais e treinamento para a atuação na Patrulha Maria da Penha, que aconteceu no município de Guapimirim.

A Guarda Municipal de Tanguá capacitou 4 agentes para as ocorrências relacionadas à Lei Maria da Penha, assegurando todas as medidas de proteção para as mulheres vítimas de violência doméstica.

"A possibilidade da mulher ter o primeiro acolhimento pela guarda municipal será um grande avanço para a luta contra a violência a mulher. Trabalharemos para tirar a mulher que sofre violência de uma situação de risco", disse a secretária municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, tenente Thaynã Freitas.