Livro de autores de Teresópolis é contemplado por edital da Secretaria Estadual de Cultura e levado às escolas municipais - Bruno Nepomuceno

Publicado 02/03/2023 16:19

Até esta sexta-feira, 03/03, cerca de 600 alunos da rede municipal de ensino participam de atividades interativas, na Casa da Memória Arthur Dalmasso, sobre o livro infantil ‘Um Brasileiro’, de autoria dos teresopolitanos Frederico Augusto (texto) e Isabela Sultani (ilustrações). No final, cada estudante sai com um exemplar autografado. A obra foi contemplada pelo edital Retomada Cultural 2, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do programa Pacto Cultural RJ de Fomento à Arte, na categoria em homenagem ao Bicentenário da Independência do Brasil.

Inspirada nas canções do cantor Ney Matogrosso, e de sua macaca de estimação Garota, a história se passa em 1822, ano da declaração da Independência. Conta a aventura do índio Negarotê pelo país para encontrar a sua fiel amiga, a macaquinha Menina. No caminho, ele testemunha um momento histórico às margens do Rio Ipiranga.

“Abrimos as portas da Casa da Memória para receber o projeto, que estimula a leitura e conta, de forma lúdica, um fato histórico do Brasil. Muito bom ver autores da nossa cidade buscando incentivo para concretizar seus sonhos e que depois voltam para apresentar os resultados. Principalmente numa ação envolvendo a Cultura e a Educação, que sempre andam juntas na construção e preservação do conhecimento”, pontuou a secretária de Cultura de Teresópolis, Cléo Jordão.

Uma turma de 20 alunos do 4º ano da Escola Municipal Lar de Isabel acompanhou a história em vídeo e participou de bate papo nesta quinta-feira, 02/03. “Gostei muito de conhecer o escritor, de ganhar um livro e de fazer um passeio”, disse a aluna Bruna Sophya. “Muito legal, é o meu segundo livro autografado”, acrescentou Ryan Willian.

Para a professora Alexandra Paiva da Silva, a iniciativa é muito proveitosa. “Fizemos a leitura do livro em sala de aula e participamos dessa ação, que é muito importante, pois os alunos precisam vivenciar as experiências para enraizar o conhecimento. Também é uma ótima oportunidade de muitos deles conhecerem lugares fora do bairro onde moram”, avaliou.

Além de presentear os alunos das visitas agendadas, os autores vão entregar um kit com 15 livros para as bibliotecas das escolas municipais com turmas de Educação Infantil e do 1º segmento do Ensino Fundamental.

Inspiração

Com formação em Design e mestrado em Comunicação, o artista visual Frederico Augusto e a ilustradora Isabela Sultani, que está no 4º período de licenciatura em Artes Visuais, se conheceram na faculdade. Através de um trabalho universitário, ela visitou a casa do cantor Ney Matogrosso e daí surgiu a ideia do primeiro livro da dupla, ‘Ser Estranho’, também voltado para o público infantil.

Para concretizar o projeto, em 2020 Frederico e Isabela se inscreveram e foram contemplados pelo edital da Secretaria Municipal de Cultura de Teresópolis dentro da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, de incentivo à produção cultural durante a pandemia, e lançaram a obra. Ao voltarem à casa de Ney Matogrosso para presenteá-lo com um exemplar, surgiu a inspiração para o segundo livro, ‘Um Brasileiro’.

“No primeiro edital recebemos todo apoio da Secretaria de Cultura de Teresópolis. A experiência foi fundamental para participarmos do segundo, realizado pela Secretaria Estadual de Cultura. Fizemos um projeto com pessoas que abraçam a cidade. Agora, vivenciamos esse momento único com os alunos das escolas municipais”, relatou Frederico Augusto.