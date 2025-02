Aulas promovem bem-estar e saúde - WESLEY MARQUES

Aulas promovem bem-estar e saúdeWESLEY MARQUES

Publicado 24/02/2025 16:46 | Atualizado 24/02/2025 16:47

A Secretaria de Trabalho, Envelhecimento Saudável e Juventude de Macuco deu início, na sexta-feira (21), às aulas de hidroginástica voltadas para a terceira idade. Sob a orientação da professora Bárbara Miranda, as atividades acontecerão semanalmente, proporcionando benefícios físicos e sociais aos participantes.

A titular da pasta, psicopedagoga Margareth Anselmo, destacou a importância da iniciativa, afirmando que as primeiras aulas já confirmaram a excelente aceitação da proposta. Segundo ela, os interessados em integrar o projeto podem se inscrever na sede da Secretaria de Envelhecimento Saudável, localizada no bairro Santos Reis, ou diretamente no Parque Aquático do CIEP Municipalizado Honório Peçanha.

“Estamos avançando cada vez mais em busca do que há de melhor para os nossos idosos. A hidroginástica se soma a outras ações da Administração Municipal voltadas ao envelhecimento ativo, incentivando a qualidade de vida e a socialização de todos eles aqui em nossa cidade”, declarou Margareth Anselmo.