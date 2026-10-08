Destinada para alunos de escolas privadas e estaduais e estudantes de outros municípios, a inscrição será feita exclusivamente pelo site.Reprodução PMT
Destinada para alunos de escolas privadas e estaduais e estudantes de outros municípios, a inscrição será feita exclusivamente pelo site. Para preencher o formulário de cadastro, é preciso ter em mãos o número do RG e CPF do responsável ou do representante legal, comprovante de residência em nome do responsável, nome completo do estudante e qual ano escolar irá cursar em 2027. A SME frisa que para concluir a pré-matrícula não será necessário anexar os documentos, apenas preencher os dados solicitados.
Pais e responsáveis de alunos moradores na área rural deverão comparecer à unidade de ensino municipal mais próxima de sua residência para realizar a pré-matrícula presencialmente. É necessário apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento, comprovante de residência, RG e CPF do responsável e declaração escolar do aluno (se tiver).
Alunos já matriculados na Rede Municipal de Ensino não precisam fazer esta inscrição. O período para pré-matrícula para Berçário, Maternal e Jardim nas creches municipais e Centros de Educação Infantil (CMEIs) será agendado e divulgado.
Educação prepara novas ações para a rede municipal
A SME também trabalha na atualização do Plano Municipal de Educação (PME), documento que deverá orientar as políticas educacionais do município no período de 2026 a 2036. O processo é conduzido em parceria com o Fórum Municipal de Educação e envolve representantes do poder público, entidades educacionais, instituições de ensino, órgãos de defesa da criança e do adolescente e sindicatos de professores.
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