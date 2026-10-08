Destinada para alunos de escolas privadas e estaduais e estudantes de outros municípios, a inscrição será feita exclusivamente pelo site. - Reprodução PMT

Destinada para alunos de escolas privadas e estaduais e estudantes de outros municípios, a inscrição será feita exclusivamente pelo site.Reprodução PMT

Publicado 08/10/2026 14:51





Destinada para alunos de escolas privadas e estaduais e estudantes de outros municípios, a inscrição será feita exclusivamente pelo site. Para preencher o formulário de cadastro, é preciso ter em mãos o número do RG e CPF do responsável ou do representante legal, comprovante de residência em nome do responsável, nome completo do estudante e qual ano escolar irá cursar em 2027. A SME frisa que para concluir a pré-matrícula não será necessário anexar os documentos, apenas preencher os dados solicitados.



Pais e responsáveis de alunos moradores na área rural deverão comparecer à unidade de ensino municipal mais próxima de sua residência para realizar a pré-matrícula presencialmente. É necessário apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento, comprovante de residência, RG e CPF do responsável e declaração escolar do aluno (se tiver).



Alunos já matriculados na Rede Municipal de Ensino não precisam fazer esta inscrição. O período para pré-matrícula para Berçário, Maternal e Jardim nas creches municipais e Centros de Educação Infantil (CMEIs) será agendado e divulgado. A Secretaria Municipal de Educação de Teresópolis (SME) inicia, no próximo dia 12, a Pré-matrícula online para novos alunos de Pré-escolar (Pré-I e Pré-II) e do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental para o Ano Letivo de 2027. A pré-inscrição deverá ser feita por meio do site oficial da Prefeitura ( www.teresopolis.rj.gov.br ), até o dia 6 de novembro. Ao acessar a página, terá um link específico para realizar o cadastro. O resultado será publicado na página da SME , em data a ser agendada e divulgada em breve.Destinada para alunos de escolas privadas e estaduais e estudantes de outros municípios, a inscrição será feita exclusivamente pelo site. Para preencher o formulário de cadastro, é preciso ter em mãos o número do RG e CPF do responsável ou do representante legal, comprovante de residência em nome do responsável, nome completo do estudante e qual ano escolar irá cursar em 2027. A SME frisa que para concluir a pré-matrícula não será necessário anexar os documentos, apenas preencher os dados solicitados.Pais e responsáveis de alunos moradores na área rural deverão comparecer à unidade de ensino municipal mais próxima de sua residência para realizar a pré-matrícula presencialmente. É necessário apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento, comprovante de residência, RG e CPF do responsável e declaração escolar do aluno (se tiver).Alunos já matriculados na Rede Municipal de Ensino não precisam fazer esta inscrição. O período para pré-matrícula para Berçário, Maternal e Jardim nas creches municipais e Centros de Educação Infantil (CMEIs) será agendado e divulgado. Educação prepara novas ações para a rede municipal A SME também trabalha na atualização do Plano Municipal de Educação (PME), documento que deverá orientar as políticas educacionais do município no período de 2026 a 2036. O processo é conduzido em parceria com o Fórum Municipal de Educação e envolve representantes do poder público, entidades educacionais, instituições de ensino, órgãos de defesa da criança e do adolescente e sindicatos de professores. A primeira plenária da nova composição do Fórum Municipal de Educação foi realizada em 24 de setembro, no auditório da Secretaria de Educação. Durante o encontro, foram discutidos o cronograma de trabalho e os prazos para a elaboração do novo plano, além das atribuições do colegiado no acompanhamento e monitoramento das políticas educacionais. O trabalho começou com um diagnóstico da realidade educacional do município, considerando diferentes redes e níveis de ensino. A análise abrange desde a Educação Infantil até o Ensino Superior, além da Educação Profissional e Tecnológica. A proposta é utilizar os dados levantados para definir objetivos, metas e estratégias que levem em conta as necessidades de Teresópolis. De acordo com o cronograma divulgado pela Secretaria, a elaboração do novo PME está prevista para ocorrer entre setembro e outubro. A Conferência Municipal de Educação está programada para os dias 6 e 7 de novembro, quando deverão avançar as discussões sobre o documento. Depois dessa etapa, a previsão é de revisão final do texto entre os dias 9 e 13 de novembro, antes do encaminhamento para tramitação e aprovação da lei na Câmara Municipal, a partir de 16 de novembro. O Fórum Municipal de Educação terá papel importante nesse processo, funcionando como espaço de articulação entre o poder público e a sociedade civil. Entre suas atribuições estão acompanhar, monitorar e avaliar a implementação do Plano Municipal de Educação e participar da organização das conferências municipais da área.

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