Com as três prisões, as equipes de segurança concentram agora os trabalhos na identificação de outros possíveis envolvidos.Cacau Repórter
Os dois novos presos são Kelvin Bravo da Silva, de 28 anos, que morava em Três Córregos, às margens da BR-116, e Mario Luís da Silva, de 55 anos, conhecido como "Cabeção", morador do Meudon.
O primeiro suspeito preso foi Célio Lins da Silva Júnior, de 32 anos, oriundo de Senador Camará, no município do Rio de Janeiro. Ele foi localizado em Guapimirim durante as diligências realizadas após o ataque, conforme mostrou reportagem do O DIA. No imóvel onde foi detido, foram encontradas três pistolas, um revólver, tabletes de maconha prensada e uma motocicleta. Conforme os levantamentos de inteligência, o veículo pode ter sido utilizado na prática do homicídio ocorrido em Teresópolis. A ocorrência foi encaminhada para a 67ª DP (Guapimirim), juntamente com o preso e todo o material apreendido. A apresentação na delegacia de Guapimirim ocorreu porque a prisão e as apreensões foram realizadas naquele município.
Com as três prisões, as equipes de segurança concentram agora os trabalhos na identificação de outros possíveis envolvidos. Há suspeita de que pelo menos mais suspeitos possam estar escondidos em uma área de mata, e as buscas continuam.
Ataque
Uma pessoa morreu ainda no local. Outras duas ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento médico no Hospital das Clínicas de Teresópolis (HCT) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
Desde o ataque, equipes do 30º BPM, 34º BPM e do Grupo de Apoio à Promotoria do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAP/MPRJ) participam das diligências. A Polícia Civil investiga a autoria, a motivação e a participação individual de cada um dos presos, além da possível existência de outros envolvidos.
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