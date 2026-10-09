O Sesc Teresópolis está localizado na Avenida Delfim Moreira, 749 ? VárzeaSESCRJ
Oficinas de arte, tecnologia e criatividade
No sábado (10) e no domingo (11), das 12h às 18h, a programação terá oficinas de pixel art, slime e criação de jogos digitais. A oficina de pixel art propõe a elaboração de pequenas ilustrações inspiradas em personagens, símbolos e elementos da cultura pop, explorando cores e composição.
Literatura e teatro de sombras
Recreação durante o feriadão
Sesc Teresópolis terá programação gratuita para o Dia das Crianças
Atividades acontecem de 9 a 12 de outubro e incluem oficinas criativas, jogos, brincadeiras, atrações recreativas e experiências culturais para diferentes idades
Polícia prende mais dois suspeitos de ataque na Quinta Lebrão
Com prisões, chega a três o número de suspeitos detidos; buscas continuam e polícia não descarta haver mais envolvidos
Pré-matrícula online para novos alunos na Rede Municipal começa dia 12
O processo é voltado para estudantes do Pré-escolar (Pré-I e Pré-II) e do 1º ao 9º ano para o Ano Letivo de 2027
Idosos a partir de 85 anos já podem receber a Pneumo20 em Teresópolis
Vacina protege contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, responsável por doenças como pneumonia, meningite e otite
Preso um dos suspeitos de ataque na Quinta Lebrão, em Teresópolis
Homem foi localizado em Guapi, nesta quinta-feira (8), com armas, drogas e uma moto que pode ter sido usada no crime
Casa de Cultura recebe workshop gratuito de dança em outubro
Instituição também mantém ampla oferta de oficias e cursos gratuitos para a população
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