O Sesc Teresópolis está localizado na Avenida Delfim Moreira, 749 ? Várzea - SESCRJ

O Sesc Teresópolis está localizado na Avenida Delfim Moreira, 749 ? VárzeaSESCRJ

Publicado 09/10/2026 13:57

O Sesc Teresópolis preparou uma programação especial e gratuita para celebrar o Dia das Crianças. Entre os dias 9 e 12 de outubro, a unidade promoverá atividades voltadas ao público infantil, com opções de lazer que estimulam a criatividade, a convivência, a integração e a autonomia das crianças.

A agenda reúne oficinas artísticas, jogos, brincadeiras e atrações recreativas para diferentes faixas etárias. As atividades acontecem no Sesc Teresópolis, localizado na Avenida Delfim Moreira, 749, na Várzea. A classificação é livre.

Oficinas de arte, tecnologia e criatividade

Nos dias 9 e 10 de outubro, sexta-feira e sábado, das 12h às 17h, o público poderá participar da atividade de arte com estêncil, que convida os participantes a desenvolver criações utilizando essa técnica artística.

No sábado (10) e no domingo (11), das 12h às 18h, a programação terá oficinas de pixel art, slime e criação de jogos digitais. A oficina de pixel art propõe a elaboração de pequenas ilustrações inspiradas em personagens, símbolos e elementos da cultura pop, explorando cores e composição.

Já a atividade de criação de jogos digitais é voltada para iniciantes e utiliza uma plataforma de programação por blocos. Na oficina de slime, as crianças poderão produzir o próprio material, experimentando diferentes texturas, cores e formas.

Outra atração é a atividade “Zerando a História dos Games”, que apresenta a evolução dos videogames e o impacto de consoles clássicos, como Atari, Master System, Mega Drive e Nintendo.

Literatura e teatro de sombras

A programação também reserva espaço para a leitura e a imaginação. Nos dias 10 e 11, das 13h às 18h, as crianças poderão participar da oficina “Personagens que Saltam dos Livros”, na qual ouvirão uma história e depois criarão um fantoche inspirado nos personagens.

A mediação de leitura com teatro de sombras também integra a agenda. A atividade utiliza silhuetas, objetos e cenários para que as crianças construam histórias coletivamente.

Recreação durante o feriadão

As atividades recreativas incluem guerra de cotonetes, Espaço Baby e Espaço Diversão, com atrações destinadas a diferentes idades. Na segunda-feira (12), Dia das Crianças, a programação acontece das 12h às 18h, com tobogã gigante, corrida de obstáculos para crianças de até seis anos, High Jump, Espaço Baby e Espaço Diversão.

A iniciativa oferece uma alternativa de lazer gratuito para as famílias durante o feriadão, reunindo brincadeiras e experiências educativas em um mesmo espaço.