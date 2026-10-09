A Festa de Santa Teresa D'Ávila em Teresópolis é a celebração tradicional em honra à padroeira da cidade e da Paróquia Santa Teresa D'Ávila - Reprodução IG PMT

A Festa de Santa Teresa D'Ávila em Teresópolis é a celebração tradicional em honra à padroeira da cidade e da Paróquia Santa Teresa D'Ávila Reprodução IG PMT

Publicado 09/10/2026 14:11

A festa em homenagem a Santa Teresa d’Ávila, padroeira de Teresópolis, é uma das atrações do feriado prolongado na cidade. A programação, realizada na Praça Baltazar da Silveira, conhecida como Praça da Matriz, na Várzea, combina celebrações religiosas, lazer e gastronomia, com atividades voltadas a moradores e turistas.

Iniciada em 6 de outubro, a festividade segue até o dia 18 e reúne também as comemorações pelo Dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado em 12 de outubro, e pelo Dia das Crianças. A programação deste ano ocorre em um período especial para a comunidade católica, que também marca os 80 anos da Diocese de Petrópolis e os 85 anos da Matriz de Santa Teresa.

A expectativa é de maior movimentação durante o fim de semana prolongado, quando famílias podem aproveitar as atrações da praça e participar das atividades religiosas. A decoração e a iluminação especial também fazem parte do cenário preparado para receber o público.

Crianças terão espaço especial na Praça da Matriz

As famílias que visitarem o local encontrarão brinquedos, atividades recreativas e apresentações artísticas, com destaque para o feriado de segunda-feira (12). A proposta é oferecer opções de diversão para as crianças em um ambiente de convivência entre pais, responsáveis e pequenos.

A área gastronômica reúne estandes com comidas e guloseimas. A programação também prevê almoços especiais em duas datas: no domingo (11), em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, e no dia 15 de outubro, data dedicada à padroeira de Teresópolis.

Procissão e celebrações religiosas

O dia 12 de outubro será um dos momentos centrais da programação religiosa, com missas e uma grande procissão pelas ruas da cidade. Também está prevista uma caminhada em referência ao Dia do Nascituro, celebrado em 8 de outubro, com orações dedicadas à vida, às mães e às famílias.

No dia 15, quinta-feira, data dedicada a Santa Teresa d’Ávila, a programação contará com atividades especiais e a bênção da restauração e ampliação da igreja, conduzida pelo bispo Dom Joel Portella Amado.

A festa busca reunir diferentes gerações em torno da tradição religiosa, criando oportunidades de convivência e lazer durante o período festivo.

Pedal solidário também integra o Outubro Rosa

Outra atividade prevista para o domingo (11) é o 6º Pedal Solidário Outubro Rosa, que une esporte e conscientização sobre o câncer de mama.

A concentração será às 8h, na Praça Santa Teresa, com saída prevista para as 10h. O percurso anunciado passa pela Praça Santa Teresa, segue até Soberbo e retorna ao ponto de partida.

Os 100 primeiros participantes que levarem um quilo de alimento receberão uma camisa do evento. Os alimentos serão destinados à ação solidária, e a organização também prevê um café compartilhado.

A iniciativa integra as atividades de conscientização do Outubro Rosa, incentivando a prática esportiva e a mobilização em torno da prevenção e do cuidado com a saúde.

Serviço

Festa de Santa Teresa: até 18 de outubro.

Local: Praça Baltazar da Silveira, Praça da Matriz, Várzea.

Almoço especial: dias 11 e 15 de outubro.

Pedal Solidário Outubro Rosa: domingo, 11 de outubro, concentração às 8h e saída às 10h, na Praça Santa Teresa.

Programação religiosa especial: segunda-feira, 12 de outubro, e quinta-feira, 15 de outubro.