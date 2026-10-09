A Festa de Santa Teresa D'Ávila em Teresópolis é a celebração tradicional em honra à padroeira da cidade e da Paróquia Santa Teresa D'Ávila Reprodução IG PMT
Crianças terão espaço especial na Praça da Matriz
Procissão e celebrações religiosas
A festa busca reunir diferentes gerações em torno da tradição religiosa, criando oportunidades de convivência e lazer durante o período festivo.
Pedal solidário também integra o Outubro Rosa
Festa de Santa Teresa: até 18 de outubro.
Local: Praça Baltazar da Silveira, Praça da Matriz, Várzea.
Almoço especial: dias 11 e 15 de outubro.
Pedal Solidário Outubro Rosa: domingo, 11 de outubro, concentração às 8h e saída às 10h, na Praça Santa Teresa.
Programação religiosa especial: segunda-feira, 12 de outubro, e quinta-feira, 15 de outubro.
Mais informações sobre as atividades podem ser consultadas nos canais da Paróquia de Santa Teresa.
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