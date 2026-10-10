PM prende suspeito de assalto a posto de combustível em Teresópolis - Divulgação

PM prende suspeito de assalto a posto de combustível em TeresópolisDivulgação

Publicado 10/10/2026 15:12 | Atualizado 10/10/2026 15:13

Uma ação conjunta realizada por equipes do Serviço Reservado e do Patamo da Polícia Militar resultou na prisão de um homem investigado por participação em um assalto a um posto de combustíveis no bairro da Barra do Imbuí, em Teresópolis. O acusado, identificado como Ryan Fidelis dos Santos, é apontado pelas investigações como integrante da facção criminosa Comando Vermelho. Ele possuía um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pela Justiça e foi localizado pelas guarnições policiais na tarde em que a operação foi deflagrada.

De acordo com as informações registradas na 110ª Delegacia Policial (Teresópolis), o crime que deu origem à ordem judicial envolveu três indivíduos armados com facas. Na ocasião, o grupo invadiu o estabelecimento comercial e rendeu um dos funcionários. Sob severa ameaça, os criminosos subtraíram uma quantia em dinheiro, um aparelho celular e diversos pertences pessoais da vítima. Após o trabalho de investigação conduzido pela Polícia Civil, os suspeitos foram reconhecidos formalmente, o que fundamentou a expedição dos respectivos mandados de prisão pela Autoridade Judiciária.

Após receberem a notificação do mandado expedido e trocarem informações com o setor de inteligência da 110ª DP, os agentes do Serviço Reservado acionaram a equipe do Patamo para organizar o cerco tático. Como o suspeito já vinha sendo monitorado pelas forças de segurança da região, os policiais conseguiram mapear os passos do investigado e descobriram que ele se encontrava no interior de uma barbearia localizada no município.

A equipe do Patamo responsável por efetuar o cerco montou o perímetro de segurança nas imediações do estabelecimento. Ao perceber a aproximação das viaturas policiais e a presença dos agentes no local, Ryan tentou empreender fuga desesperada a pé. Os militares iniciaram uma perseguição tática rápida pelas ruas vizinhas e conseguiram interceptar e conter o acusado poucos metros adiante, impedindo sua evasão do cerco policial.

Durante a tentativa de fuga desordenada, o acusado acabou caindo ao solo por diversas vezes enquanto corria em alta velocidade, o que lhe causou escoriações e lesões leves pelo corpo. Em razão dos ferimentos decorrentes das quedas, os policiais militares conduziram o capturado imediatamente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região para passar por avaliação e cuidados médicos.

Após receber a medicação e a alta médica na unidade hospitalar, Ryan foi conduzido e apresentado na 110ª DP. Na sede policial, foi cumprido formalmente o mandado de prisão preventiva sob o número 753/2026. O detido permaneceu encarcerado na carceragem da delegacia, onde ficou à disposição da Justiça para responder pelos crimes imputados. As diligências das forças policiais continuam em andamento com o objetivo de localizar e capturar os outros dois envolvidos no assalto ao posto de combustível.