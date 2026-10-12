Carro ficou totalmente destruído Reprodução Internet
Shopping fecha as portas durante a ocorrência
Até a divulgação das informações, não havia confirmação de pessoas feridas. As causas do fogo também não tinham sido esclarecidas. O veículo sofreu grandes danos e ficou completamente destruído pelas chamas.
Fogo em caminhão também interditou a serra
A ocorrência aconteceu em meio à previsão de tráfego intenso na rodovia durante o feriadão de Nossa Senhora Aparecida e do Dia das Crianças. Segundo estimativa da concessionária, cerca de 214 mil veículos devem circular pelo trecho serrano da BR-116 entre os dias 8 e 13 de outubro, com maior movimento no sentido Teresópolis na saída para o feriado e retorno mais intenso em direção ao Rio de Janeiro na segunda-feira (12).
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