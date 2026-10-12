Carro ficou totalmente destruído Reprodução Internet

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Jannaina Costa
Um Chevette foi completamente destruído por um incêndio na tarde deste domingo (11), em frente ao Teresópolis Shopping Center, na Avenida Delfim Moreira, no bairro da Várzea. O fogo provocou uma intensa fumaça e chamou a atenção de pedestres e motoristas que passavam pela região. 
O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou equipes do 16º Grupamento de Bombeiros Militar para atender à ocorrência. Os militares combateram as chamas e conseguiram controlar o incêndio.

Shopping fecha as portas durante a ocorrência

O incêndio ocorreu em um domingo de feriado prolongado, quando o Centro de Teresópolis registrava grande movimentação de moradores e visitantes por conta das atividades do Dia das Crianças e do feriado de Nossa Senhora Aparecida. A fumaça chamou a atenção de quem circulava pela Avenida Delfim Moreira e pelas imediações do shopping, provocando apreensão entre pedestres e motoristas. A situação também levou ao fechamento temporário do centro comercial durante o atendimento dos bombeiros.

Até a divulgação das informações, não havia confirmação de pessoas feridas. As causas do fogo também não tinham sido esclarecidas. O veículo sofreu grandes danos e ficou completamente destruído pelas chamas.

Fogo em caminhão também interditou a serra

Outro incêndio mobilizou equipes de emergência na manhã de sábado (10), quando um ônibus pegou fogo na altura do quilômetro 103 da BR-116, em Guapimirim, no sentido Teresópolis. A ocorrência provocou a interdição da faixa 2 e do acostamento, e o tráfego passou a funcionar no sistema de pare e siga durante o atendimento. Equipes da concessionária Ecovias Rio Minas atuaram no local, e a pista foi liberada posteriormente. As causas do incêndio e informações sobre possíveis feridos não foram confirmadas.

A ocorrência aconteceu em meio à previsão de tráfego intenso na rodovia durante o feriadão de Nossa Senhora Aparecida e do Dia das Crianças. Segundo estimativa da concessionária, cerca de 214 mil veículos devem circular pelo trecho serrano da BR-116 entre os dias 8 e 13 de outubro, com maior movimento no sentido Teresópolis na saída para o feriado e retorno mais intenso em direção ao Rio de Janeiro na segunda-feira (12).
Incêndio foi na altura do Km 103 da BR-116, em Guapimirim, no sentido Teresópolis - Reprodução Guapimirim na mídia
Incêndio foi na altura do Km 103 da BR-116, em Guapimirim, no sentido TeresópolisReprodução Guapimirim na mídia
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Incêndio foi na altura do Km 103 da BR-116, em Guapimirim, no sentido Teresópolis
Carro ficou totalmente destruído
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