Polícia ainda não conseguiu identificar o suspeitoReprodução vídeo câmeras de monitoramento

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Jannaina Costa
Uma hamburgueria na Rua Emile Ducumunn, no bairro da Várzea, em Teresópolis, foi invadida na madrugada de domingo (11). Imagens das câmeras de segurança mostram um homem quebrando a porta de entrada a chutes para acessar o estabelecimento. Dentro do comércio, ele abre gavetas e procura objetos de valor.

O suspeito usava boné e carregava uma sacola plástica nas costas. Durante a ação, levou dinheiro do caixa e um aparelho celular. Antes de sair, ainda procurou outros itens e guardou o material encontrado na sacola. A entrada forçada também provocou danos à porta do estabelecimento.

As gravações mostram a movimentação do homem no interior da hamburgueria e podem auxiliar na identificação do responsável. Informações que contribuam para localizar o suspeito podem ser repassadas ao Disque Denúncia pelo telefone (21) 2253-1177. O anonimato é garantido. Até a publicação desta reportagem, não havia confirmação de prisão relacionada a esse furto nem divulgação do valor do prejuízo.
Pelas redes sociais da hamburgueria, os proprietários reforçaram o pedido de ajuda para a identificação do suspeito: "Um moleque simplesmente parou na porta da loja e fez isso (...)  Quem reconhecer, favor entrar em contato. Por favor, compartilhem!! Precisamos identificar esse meliante!", diz a postagem.

Foragido é detido após tentativa de furto a joalheria

No sábado (10), policiais do programa Segurança Presente prenderam um homem procurado pela Justiça após uma ocorrência envolvendo uma tentativa de furto a uma joalheria em um shopping de Teresópolis. A abordagem aconteceu na Rua Edmundo Bittencourt.

Durante a revista, os agentes encontraram um aparelho eletrônico capaz de analisar e codificar sinais de controles remotos de veículos e residências. O homem também apresentou uma identidade falsa, identificada após consulta aos sistemas policiais.

Na verificação, foi localizado um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, referente a um crime de roubo. Segundo as informações divulgadas sobre a ocorrência, o suspeito admitiu envolvimento na tentativa de furto à joalheria quando foi questionado sobre o documento falso.

Ele foi conduzido à 110ª Delegacia de Polícia, em Teresópolis, onde permaneceu preso. Um segundo homem, apontado como possível participante da tentativa de furto, também foi levado à unidade policial e já estava detido.

Sequência de crimes e aumenta preocupação com a segurança

A sequência de ocorrências policiais em Teresópolis ao longo da semana causou estranhamento entre moradores, considerando os baixos índices de criminalidade tradicionalmente registrados no município. Entre os casos estão o roubo a um posto de combustíveis e o ataque a tiros na Quinta Lebrão, que deixou um morto e dois feridos. Apesar da concentração de registros em poucos dias, as forças de segurança agiram rapidamente, com a prisão de suspeitos envolvidos nos casos investigados. A sucessão de episódios, no entanto, chamou a atenção da população e reacendeu a discussão sobre a segurança pública na cidade.
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