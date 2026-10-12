Polícia ainda não conseguiu identificar o suspeitoReprodução vídeo câmeras de monitoramento
O suspeito usava boné e carregava uma sacola plástica nas costas. Durante a ação, levou dinheiro do caixa e um aparelho celular. Antes de sair, ainda procurou outros itens e guardou o material encontrado na sacola. A entrada forçada também provocou danos à porta do estabelecimento.
As gravações mostram a movimentação do homem no interior da hamburgueria e podem auxiliar na identificação do responsável. Informações que contribuam para localizar o suspeito podem ser repassadas ao Disque Denúncia pelo telefone (21) 2253-1177. O anonimato é garantido. Até a publicação desta reportagem, não havia confirmação de prisão relacionada a esse furto nem divulgação do valor do prejuízo.
Foragido é detido após tentativa de furto a joalheria
Durante a revista, os agentes encontraram um aparelho eletrônico capaz de analisar e codificar sinais de controles remotos de veículos e residências. O homem também apresentou uma identidade falsa, identificada após consulta aos sistemas policiais.
Na verificação, foi localizado um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, referente a um crime de roubo. Segundo as informações divulgadas sobre a ocorrência, o suspeito admitiu envolvimento na tentativa de furto à joalheria quando foi questionado sobre o documento falso.
Ele foi conduzido à 110ª Delegacia de Polícia, em Teresópolis, onde permaneceu preso. Um segundo homem, apontado como possível participante da tentativa de furto, também foi levado à unidade policial e já estava detido.
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