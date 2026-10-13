As exonerações ocorrem em meio à movimentação política iniciada no município após as eleições de 2026 - Bruno Nepomuceno / PMT

As exonerações ocorrem em meio à movimentação política iniciada no município após as eleições de 2026Bruno Nepomuceno / PMT

Publicado 13/10/2026 20:02





por meio do portal Mercado e Eventos, Nina Benedito - como era conhecida - fez um balanço do período em que esteve à frente da secretaria, agradeceu às parcerias e destacou a importância da atividade para o desenvolvimento econômico do município.



“Foram dois anos de muito trabalho, dedicação, desafios, conquistas e, acima de tudo, compromisso com o desenvolvimento do Turismo em nossa cidade”, afirmou a secretária, em declaração publicada pelo Mercado & Eventos.



Nina também ressaltou a contribuição de empresários e profissionais do setor para as ações desenvolvidas durante sua gestão. Segundo ela, o diálogo e a colaboração entre os diferentes agentes foram fundamentais para o trabalho realizado.



“Saio da Secretaria, mas não me despeço do Turismo, que faz parte da minha história, da minha essência e do meu coração”, declarou.



A Prefeitura de Teresópolis registrou 28 exonerações em cargos da administração municipal no Diário Oficial Eletrônico Extraordinário nº 186 , publicado na última sexta-feira (9). Os desligamentos tiveram maior concentração na área da Saúde, com 12 exonerados. Entre as saídas publicadas, com efeito já a partir de 10 de outubro, está a da secretária municipal de Turismo, Janaína Bernardo Benedito, que foi substituída inteirnamente pelo Secretário Municipal de Governo, André Muniz Pinto. Em mensagem direcionada ao trade turístico por meio do portal Mercado e Eventos, Nina Benedito - como era conhecida - fez um balanço do período em que esteve à frente da secretaria, agradeceu às parcerias e destacou a importância da atividade para o desenvolvimento econômico do município.“Foram dois anos de muito trabalho, dedicação, desafios, conquistas e, acima de tudo, compromisso com o desenvolvimento do Turismo em nossa cidade”, afirmou a secretária, em declaração publicada pelo Mercado & Eventos.Nina também ressaltou a contribuição de empresários e profissionais do setor para as ações desenvolvidas durante sua gestão. Segundo ela, o diálogo e a colaboração entre os diferentes agentes foram fundamentais para o trabalho realizado.“Saio da Secretaria, mas não me despeço do Turismo, que faz parte da minha história, da minha essência e do meu coração”, declarou.

Planejamento do turismo

Durante sua passagem pela secretaria, a gestão trabalhou em iniciativas voltadas ao planejamento e à promoção do destino turístico. Em agosto, o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) aprovou a atualização do Plano Diretor de Turismo, instrumento que estabelece diretrizes para o setor entre 2026 e 2030. No fim de setembro, o conselho também conheceu o novo formato do site da secretaria e a atualização do Inventário da Oferta Turística.



As iniciativas buscam orientar o desenvolvimento da atividade, integrar os segmentos turísticos e fortalecer a divulgação dos atrativos da cidade.



Até a publicação desta reportagem, a Prefeitura de Teresópolis ainda não havia respondido ao O DIA sobre quem assumirá a Secretaria de Turismo.



Mudanças na administração



As exonerações recentes também atingem cargos ligados à Saúde, que concentra parte significativa das mudanças registradas na estrutura municipal. O conjunto de desligamentos envolve diferentes funções da administração e ocorre em meio a alterações no quadro de pessoal da Prefeitura.

Entre os desligamentos na área, chamam a atenção as exonerações de nomes que ocupavam cargos de chefia na estrutura da pasta. Entre eles estão Rondineli de Jesus Barros, que atuava como subsecretário de Vigilância em Saúde, e Flávia Medeiros Tayt-Sohn, então subsecretária de Atenção Básica. As saídas atingem setores estratégicos da Secretaria Municipal de Saúde, responsáveis por ações de vigilância epidemiológica e pela organização dos serviços de atenção primária à população.



Questionada por email, a Prefeitura não respondeu à reportagem sobre as razões das exonerações ou sobre eventuais mudanças na estrutura administrativa.





