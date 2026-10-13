As exonerações ocorrem em meio à movimentação política iniciada no município após as eleições de 2026Bruno Nepomuceno / PMT
Em mensagem direcionada ao trade turístico por meio do portal Mercado e Eventos, Nina Benedito - como era conhecida - fez um balanço do período em que esteve à frente da secretaria, agradeceu às parcerias e destacou a importância da atividade para o desenvolvimento econômico do município.
“Foram dois anos de muito trabalho, dedicação, desafios, conquistas e, acima de tudo, compromisso com o desenvolvimento do Turismo em nossa cidade”, afirmou a secretária, em declaração publicada pelo Mercado & Eventos.
Nina também ressaltou a contribuição de empresários e profissionais do setor para as ações desenvolvidas durante sua gestão. Segundo ela, o diálogo e a colaboração entre os diferentes agentes foram fundamentais para o trabalho realizado.
“Saio da Secretaria, mas não me despeço do Turismo, que faz parte da minha história, da minha essência e do meu coração”, declarou.
Planejamento do turismo
As iniciativas buscam orientar o desenvolvimento da atividade, integrar os segmentos turísticos e fortalecer a divulgação dos atrativos da cidade.
Até a publicação desta reportagem, a Prefeitura de Teresópolis ainda não havia respondido ao O DIA sobre quem assumirá a Secretaria de Turismo.
Mudanças na administração
Questionada por email, a Prefeitura não respondeu à reportagem sobre as razões das exonerações ou sobre eventuais mudanças na estrutura administrativa.
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