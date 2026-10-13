Apresentação da Quadrilha Junina Explosão do Maitá em Teresópolis (foto de arquivo) - Prefeitura de Teresópolis.

Apresentação da Quadrilha Junina Explosão do Maitá em Teresópolis (foto de arquivo)Prefeitura de Teresópolis.

Publicado 13/10/2026 20:12

No próximo domingo, 18/10, a Quadrilha Junina Explosão do Maitá, do bairro Parque Humaitá, de Magé, sobe a Serra para alegrar, com muita música e dança, a Feira do Rolo de Teresópolis. Com ginga, ritmo e animação, a apresentação acontecerá a partir das 10h, no anfiteatro da Casa de Cultura Adolpho Bloch, dentro do tema ‘O amor em tempo de São João’.



“Trouxemos o grupo a Teresópolis em setembro de 2025, numa apresentação vibrante que encantou o público na Praça Olímpica, no centro da cidade. Tenho certeza que, mais uma vez, a plateia vai aplaudir calorosamente essa cultura popular ainda pouco conhecida na nossa cidade. Vale a pena conferir”, convida o secretário municipal de Cultura, Wanderley Peres.



Há mais de 25 anos o grupo infantojuvenil da categoria roça mantém viva a tradição das festas juninas. Sob a liderança de Tânia Regina, reúne crianças e adolescentes em apresentações que celebram a cultura popular, a identidade comunitária e a transmissão de saberes entre gerações.



Sua trajetória foi reconhecida ao ser contemplada nas edições de 2025 e 2026 do edital Arraiá Cultural RJ, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECEC-RJ), e no edital Orgulho de Ser Quadrilheiro, de Magé, também em 2025 e 2026.



Além da dança, o grupo desenvolve ações de inclusão, acessibilidade e educação ambiental, com oficinas e incentivo ao uso de materiais recicláveis. A produção executiva é de Gleice Castro, da Mai Fô Produções, fortalecendo a valorização da cultura junina e o protagonismo da juventude de Magé.

Tradicional ponto de encontro em Teresópolis, a Feira do Rolo reúne pessoas interessadas na compra, venda e troca de produtos variados, incentivando o reaproveitamento de objetos e a economia local. O espaço também recebe atrações culturais, ampliando as opções de lazer e convivência para moradores e visitantes da cidade. A iniciativa acontece no anfiteatro da Casa de Cultura quinzenalmente.

A iniciativa reforça a importância de valorizar e difundir a cultura popular brasileira, criando oportunidades para que crianças e adolescentes mantenham vivas as tradições juninas e compartilhem essa expressão artística com diferentes públicos. A apresentação também é um convite para que moradores e visitantes prestigiem o trabalho do grupo, conheçam a riqueza das quadrilhas juninas e aproveitem a programação cultural gratuita em Teresópolis.