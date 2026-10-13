Apresentação da Quadrilha Junina Explosão do Maitá em Teresópolis (foto de arquivo)Prefeitura de Teresópolis.
“Trouxemos o grupo a Teresópolis em setembro de 2025, numa apresentação vibrante que encantou o público na Praça Olímpica, no centro da cidade. Tenho certeza que, mais uma vez, a plateia vai aplaudir calorosamente essa cultura popular ainda pouco conhecida na nossa cidade. Vale a pena conferir”, convida o secretário municipal de Cultura, Wanderley Peres.
Há mais de 25 anos o grupo infantojuvenil da categoria roça mantém viva a tradição das festas juninas. Sob a liderança de Tânia Regina, reúne crianças e adolescentes em apresentações que celebram a cultura popular, a identidade comunitária e a transmissão de saberes entre gerações.
Sua trajetória foi reconhecida ao ser contemplada nas edições de 2025 e 2026 do edital Arraiá Cultural RJ, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECEC-RJ), e no edital Orgulho de Ser Quadrilheiro, de Magé, também em 2025 e 2026.
Além da dança, o grupo desenvolve ações de inclusão, acessibilidade e educação ambiental, com oficinas e incentivo ao uso de materiais recicláveis. A produção executiva é de Gleice Castro, da Mai Fô Produções, fortalecendo a valorização da cultura junina e o protagonismo da juventude de Magé.
SERVIÇO
• Apresentação da Quadrilha Junina Explosão do Maitá durante a Feira do Rolo de Teresópolis
Dia: 18 de outubro, domingo
Hora: A partir das 10h
Local: Anfiteatro da Casa de Cultura Adolpho Bloch
(Praça Juscelino Kubitschek, bairro de Fátima)
Evento gratuito.
Teresópolis recebe Quadrilha Junina Explosão do Maitá
Apresentação será domingo (18), no anfiteatro da Casa de Cultura, durante a Feira do Rolo
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