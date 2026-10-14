Adolescente permanece apreendido e à disposição da justiçaReprodução IG 110DP
Segundo a Polícia Civil, a responsável relatou que a filha teria tido envolvimento com o adolescente naquela data e em outras quatro ou cinco ocasiões anteriores.
Após receber a denúncia, os policiais realizaram diligências e localizaram o adolescente em sua residência, no bairro São Pedro. Ele foi conduzido à delegacia acompanhado da avó para ser apresentado à autoridade policial.
Ao término dos procedimentos, o adolescente permaneceu apreendido, à disposição da Justiça, pela prática de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável.
O artigo 217-A do Código Penal prevê o crime de estupro de vulnerável quando há conjunção carnal ou prática de outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. A legislação estabelece que, nessa situação, eventual consentimento não afasta a caracterização do crime.
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Segundo informações divulgadas pelo batalhão, os relatos foram encaminhados à equipe de inteligência da unidade, conhecida como P2. Conforme a corporação, os policiais foram recebidos a tiros ao se aproximarem dos suspeitos, dando início a um confronto.
Durante as diligências, os agentes localizaram os envolvidos em uma área de mata que, de acordo com as informações recebidas, estaria sendo utilizada como esconderijo.
Na operação, os policiais também recolheram armas de fogo, drogas e rádios transmissores. Até o momento, as informações divulgadas pelo batalhão não detalham a quantidade e os tipos de materiais apreendidos nem o destino dos envolvidos após a ação.
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