Adolescente permanece apreendido e à disposição da justiça - Reprodução IG 110DP

Adolescente permanece apreendido e à disposição da justiçaReprodução IG 110DP

Publicado 14/10/2026 12:08

Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Civil, em Teresópolis, na terça-feira (13), suspeito de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. A ação foi realizada por agentes da 110ª Delegacia de Polícia (Teresópolis), após uma denúncia apresentada pela mãe de uma menina de 12 anos, que seria a vítima.



Segundo a Polícia Civil, a responsável relatou que a filha teria tido envolvimento com o adolescente naquela data e em outras quatro ou cinco ocasiões anteriores.



Após receber a denúncia, os policiais realizaram diligências e localizaram o adolescente em sua residência, no bairro São Pedro. Ele foi conduzido à delegacia acompanhado da avó para ser apresentado à autoridade policial.



Ao término dos procedimentos, o adolescente permaneceu apreendido, à disposição da Justiça, pela prática de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável.



O artigo 217-A do Código Penal prevê o crime de estupro de vulnerável quando há conjunção carnal ou prática de outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. A legislação estabelece que, nessa situação, eventual consentimento não afasta a caracterização do crime.

Mais um adolescente apreendido durante operação na Coreia

Um adolescente foi apreendido e dois outros foram presos durante uma operação do 30º Batalhão de Polícia Militar (30º BPM) na localidade da Coreia, na última segunda-feira (12). A ação foi realizada após denúncias de moradores sobre disparos de arma de fogo durante o fim de semana.



Segundo informações divulgadas pelo batalhão, os relatos foram encaminhados à equipe de inteligência da unidade, conhecida como P2. Conforme a corporação, os policiais foram recebidos a tiros ao se aproximarem dos suspeitos, dando início a um confronto.



Durante as diligências, os agentes localizaram os envolvidos em uma área de mata que, de acordo com as informações recebidas, estaria sendo utilizada como esconderijo.



Na operação, os policiais também recolheram armas de fogo, drogas e rádios transmissores. Até o momento, as informações divulgadas pelo batalhão não detalham a quantidade e os tipos de materiais apreendidos nem o destino dos envolvidos após a ação.

A operação ocorre em meio às ações do 30º BPM sob o comando do tenente-coronel Moreira, que assumiu a unidade em agosto. Em balanço divulgado recentemente , o batalhão contabilizou 133 prisões e a apreensão de 16 armas de fogo e simulacros até 7 de outubro. Os números integram os resultados operacionais dos primeiros meses da atual gestão.

O 30º BPM é responsável pelo policiamento de Teresópolis e de outros municípios da Região Serrana, incluindo Carmo, Sumidouro e São José do Vale do Rio Preto.