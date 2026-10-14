Tenente Coronel Moreira (à esquerda), atual comandante do 30º BPM, assumiu a unidade em 13 de agostoJannaina Costa
O levantamento também contabiliza a apreensão de 25 armas de fogo e simulacros, 429 munições e R$ 51.962 em dinheiro apreendido. No período, 62 veículos foram rebocados e outros seis foram recuperados.
Os resultados integram as ações operacionais desenvolvidas pelo 30º BPM sob o novo comando, que assumiu a unidade em um momento de atenção para a segurança pública, após episódios violentos registrados em Teresópolis.
Combate ao tráfico e à criminalidade
O dinheiro apreendido nas operações somou R$ 51.962. Já as ocorrências envolvendo veículos resultaram em 62 rebocados e seis recuperados, conforme os dados divulgados pelo batalhão.
Novo comando
Moreira tem experiência em diferentes setores da Polícia Militar. Antes de assumir o batalhão em Teresópolis, atuava no Estado-Maior Geral da corporação e já havia comandado o 11º BPM, em Nova Friburgo, além de ter passado pela Recom, unidade especializada em Rondas Especializadas e Controle de Multidão.
Apesar dos resultados apresentados pelo batalhão e das respostas ágeis das forças de segurança, com prisões realizadas pouco tempo após algumas das ocorrências, moradores de Teresópolis têm demonstrado preocupação com a segurança pública, como tiroteios, a invasão de uma hamburgueria e o assalto a um posto de combustíveis.
Sob novo comando, 30º Batalhão registra 155 prisões em dois meses
Balanço do comando do tenente-coronel Moreira também aponta apreensão de mais de 146 kilos de drogas, armas, munições e recuperação de veículos
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