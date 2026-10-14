Tenente Coronel Moreira (à esquerda), atual comandante do 30º BPM, assumiu a unidade em 13 de agosto - Jannaina Costa

Tenente Coronel Moreira (à esquerda), atual comandante do 30º BPM, assumiu a unidade em 13 de agostoJannaina Costa

Publicado 14/10/2026 12:02

O 30º Batalhão de Polícia Militar (30º BPM), responsável pelo policiamento de Teresópolis e outros três municípios da Região Serrana, divulgou o balanço operacional dos dois primeiros meses de comando do tenente-coronel Rodrigo Ferreira Moreira. De acordo com os números apresentados pela corporação, desde 13 de agosto de 2026, quando o oficial assumiu a unidade, foram registradas 155 prisões e apreensões de menores, além de mais de 146 quilos de drogas.



O levantamento também contabiliza a apreensão de 25 armas de fogo e simulacros, 429 munições e R$ 51.962 em dinheiro apreendido. No período, 62 veículos foram rebocados e outros seis foram recuperados.



Os resultados integram as ações operacionais desenvolvidas pelo 30º BPM sob o novo comando, que assumiu a unidade em um momento de atenção para a segurança pública, após episódios violentos registrados em Teresópolis.





Combate ao tráfico e à criminalidade

Entre os números apresentados, destaca-se a apreensão de 146.678 gramas de drogas, o equivalente a aproximadamente 146,7 quilos. O balanço também registra a retirada de circulação de armas e munições, além das ações que resultaram em prisões.



O dinheiro apreendido nas operações somou R$ 51.962. Já as ocorrências envolvendo veículos resultaram em 62 rebocados e seis recuperados, conforme os dados divulgados pelo batalhão.





Novo comando





Moreira tem experiência em diferentes setores da Polícia Militar. Antes de assumir o batalhão em Teresópolis, atuava no Estado-Maior Geral da corporação e já havia comandado o 11º BPM, em Nova Friburgo, além de ter passado pela Recom, unidade especializada em Rondas Especializadas e Controle de Multidão.



Apesar dos resultados apresentados pelo batalhão e das respostas ágeis das forças de segurança, com prisões realizadas pouco tempo após algumas das ocorrências, moradores de Teresópolis têm demonstrado preocupação com a segurança pública, como O tenente-coronel Rodrigo Ferreira Moreira assumiu o comando do 30º BPM em 13 de agosto, substituindo o coronel Christoph Carvalho Bezerra Leite, que deixou a função após cerca de um ano à frente da unidade.Moreira tem experiência em diferentes setores da Polícia Militar. Antes de assumir o batalhão em Teresópolis, atuava no Estado-Maior Geral da corporação e já havia comandado o 11º BPM, em Nova Friburgo, além de ter passado pela Recom, unidade especializada em Rondas Especializadas e Controle de Multidão.Apesar dos resultados apresentados pelo batalhão e das respostas ágeis das forças de segurança, com prisões realizadas pouco tempo após algumas das ocorrências, moradores de Teresópolis têm demonstrado preocupação com a segurança pública, como tiroteios , a invasão de uma hamburgueria e o assalto a um posto de combustíveis