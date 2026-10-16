Com repertório variado, os músicos brasileiros e noruegueses vão transitar pela música de concerto, jazz e diferentes linguagens da música contemporâneaDivulgação Feso Pro Arte

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Jannaina Costa
Teresópolis terá opções de música e artes visuais na programação cultural da Feso Pro Arte neste fim de semana. No sábado (17), o Teatro Feso recebe uma apresentação internacional que reúne músicos brasileiros e noruegueses, a partir das 20h. 

O encontro musical terá a participação da Camarata Laranjeiras, do conjunto norueguês Oslo Strings e do Svein Olav Herstad Trio. A proposta é aproximar diferentes linguagens musicais, combinando elementos da música de concerto, do jazz e de vertentes contemporâneas.
Um dos destaques da noite será a apresentação do Svein Olav Herstad Trio, que chega ao Brasil pela primeira vez. O grupo é liderado pelo pianista Svein Olav Herstad, acompanhado por Magne Thormodsaeter, no contrabaixo, e Håkon Mjåset Johansen, na bateria, músicos ligados à cena de jazz da Noruega.

A programação também conta com a Camarata Laranjeiras, projeto social e orquestra independente de cordas do Rio de Janeiro, e o Oslo Strings, conjunto norueguês conhecido por suas colaborações com artistas da música contemporânea e popular.

Os ingressos custam R$ 40, a inteira, e R$ 20, a meia-entrada, e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla. O Teatro Feso fica na Avenida Alberto Torres, 111, com entrada pela Rua Sebastião Lacerda, 1242. 


Exposição reúne artistas e trabalhos têxteis

Já no Centro Cultural Feso Pro Arte, o público pode visitar a exposição “Linhagens: ecologias do tecer”, que permanece em cartaz até 2 de novembro. A mostra reúne trabalhos de artistas e pesquisadores brasileiros e estrangeiros e propõe reflexões sobre memória, ancestralidade, território e relações humanas por meio da arte têxtil.

A programação inclui obras individuais e coletivas, com bordados, fios e diferentes técnicas de criação. Entre os destaques estão trabalhos de Andréa Dall’Olio, a exposição coletiva “O Fio da Vida” e a mostra “Parques por um Fio”, dedicada à biodiversidade e à preservação ambiental. A visitação é gratuita.


Serviço 1 — Apresentação musical internacional
- Data: sábado, 17 de outubro
- Horário: 20h
- Local: Teatro Feso
- Endereço: Avenida Alberto Torres, 111, com entrada pela Rua Sebastião Lacerda, 1242, Alto, Teresópolis.
- Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada).
- Compra: Sympla — ingressos.


Serviço 2 — Exposição “Linhagens: ecologias do tecer”
- Data: até 2 de novembro
- Horário: das 11h às 16h
- Local: Centro Cultural Feso Pro Arte
- Endereço: Rua Gonçalo de Castro, 85, bairro Alto, Teresópolis.
- Entrada: gratuita.
- Visitação: aberta ao público.
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