Com repertório variado, os músicos brasileiros e noruegueses vão transitar pela música de concerto, jazz e diferentes linguagens da música contemporâneaDivulgação Feso Pro Arte
O encontro musical terá a participação da Camarata Laranjeiras, do conjunto norueguês Oslo Strings e do Svein Olav Herstad Trio. A proposta é aproximar diferentes linguagens musicais, combinando elementos da música de concerto, do jazz e de vertentes contemporâneas.
A programação também conta com a Camarata Laranjeiras, projeto social e orquestra independente de cordas do Rio de Janeiro, e o Oslo Strings, conjunto norueguês conhecido por suas colaborações com artistas da música contemporânea e popular.
Os ingressos custam R$ 40, a inteira, e R$ 20, a meia-entrada, e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla. O Teatro Feso fica na Avenida Alberto Torres, 111, com entrada pela Rua Sebastião Lacerda, 1242.
Exposição reúne artistas e trabalhos têxteis
A programação inclui obras individuais e coletivas, com bordados, fios e diferentes técnicas de criação. Entre os destaques estão trabalhos de Andréa Dall’Olio, a exposição coletiva “O Fio da Vida” e a mostra “Parques por um Fio”, dedicada à biodiversidade e à preservação ambiental. A visitação é gratuita.
Serviço 1 — Apresentação musical internacional
- Data: sábado, 17 de outubro
- Horário: 20h
- Local: Teatro Feso
- Endereço: Avenida Alberto Torres, 111, com entrada pela Rua Sebastião Lacerda, 1242, Alto, Teresópolis.
- Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada).
- Compra: Sympla — ingressos.
Serviço 2 — Exposição “Linhagens: ecologias do tecer”
- Data: até 2 de novembro
- Horário: das 11h às 16h
- Local: Centro Cultural Feso Pro Arte
- Endereço: Rua Gonçalo de Castro, 85, bairro Alto, Teresópolis.
- Entrada: gratuita.
- Visitação: aberta ao público.
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