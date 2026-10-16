Com repertório variado, os músicos brasileiros e noruegueses vão transitar pela música de concerto, jazz e diferentes linguagens da música contemporânea - Divulgação Feso Pro Arte

Com repertório variado, os músicos brasileiros e noruegueses vão transitar pela música de concerto, jazz e diferentes linguagens da música contemporâneaDivulgação Feso Pro Arte

Publicado 16/10/2026 10:00 | Atualizado 16/10/2026 10:14

Teresópolis terá opções de música e artes visuais na programação cultural da Feso Pro Arte neste fim de semana. No sábado (17), o Teatro Feso recebe uma apresentação internacional que reúne músicos brasileiros e noruegueses, a partir das 20h.



O encontro musical terá a participação da Camarata Laranjeiras, do conjunto norueguês Oslo Strings e do Svein Olav Herstad Trio. A proposta é aproximar diferentes linguagens musicais, combinando elementos da música de concerto, do jazz e de vertentes contemporâneas. Um dos destaques da noite será a apresentação do Svein Olav Herstad Trio, que chega ao Brasil pela primeira vez. O grupo é liderado pelo pianista Svein Olav Herstad, acompanhado por Magne Thormodsaeter, no contrabaixo, e Håkon Mjåset Johansen, na bateria, músicos ligados à cena de jazz da Noruega.



A programação também conta com a Camarata Laranjeiras, projeto social e orquestra independente de cordas do Rio de Janeiro, e o Oslo Strings, conjunto norueguês conhecido por suas colaborações com artistas da música contemporânea e popular.



Os ingressos custam R$ 40, a inteira, e R$ 20, a meia-entrada, e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla. O Teatro Feso fica na Avenida Alberto Torres, 111, com entrada pela Rua Sebastião Lacerda, 1242.

Exposição reúne artistas e trabalhos têxteis



A programação inclui obras individuais e coletivas, com bordados, fios e diferentes técnicas de criação. Entre os destaques estão trabalhos de Andréa Dall’Olio, a exposição coletiva “O Fio da Vida” e a mostra “Parques por um Fio”, dedicada à biodiversidade e à preservação ambiental. A visitação é gratuita.





Serviço 1 — Apresentação musical internacional

- Data: sábado, 17 de outubro

- Horário: 20h

- Local: Teatro Feso

- Endereço: Avenida Alberto Torres, 111, com entrada pela Rua Sebastião Lacerda, 1242, Alto, Teresópolis.

- Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada).

- Compra:





Serviço 2 — Exposição “Linhagens: ecologias do tecer”

- Data: até 2 de novembro

- Horário: das 11h às 16h

- Local: Centro Cultural Feso Pro Arte

- Endereço: Rua Gonçalo de Castro, 85, bairro Alto, Teresópolis.

- Entrada: gratuita.

- Visitação: aberta ao público.

Já no Centro Cultural Feso Pro Arte, o público pode visitar a exposição “Linhagens: ecologias do tecer”, que permanece em cartaz até 2 de novembro. A mostra reúne trabalhos de artistas e pesquisadores brasileiros e estrangeiros e propõe reflexões sobre memória, ancestralidade, território e relações humanas por meio da arte têxtil.A programação inclui obras individuais e coletivas, com bordados, fios e diferentes técnicas de criação. Entre os destaques estão trabalhos de Andréa Dall’Olio, a exposição coletiva “O Fio da Vida” e a mostra “Parques por um Fio”, dedicada à biodiversidade e à preservação ambiental. A visitação é gratuita.- Data: sábado, 17 de outubro- Horário: 20h- Local: Teatro Feso- Endereço: Avenida Alberto Torres, 111, com entrada pela Rua Sebastião Lacerda, 1242, Alto, Teresópolis.- Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada).- Compra: Sympla — ingressos. - Data: até 2 de novembro- Horário: das 11h às 16h- Local: Centro Cultural Feso Pro Arte- Endereço: Rua Gonçalo de Castro, 85, bairro Alto, Teresópolis.- Entrada: gratuita.- Visitação: aberta ao público.

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