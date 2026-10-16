O Senac Teresópolis fica localizado na R. Alice Quintella Maurici Regadas, 66, sobreloja, na VárzeaREPRODUÇÃO
As vagas são para instrutor de Análise, Projeto e Front End (UX/UI) e instrutor de Back End e Banco de Dados. Os interessados devem consultar os requisitos específicos de cada função antes de realizar a inscrição pela internet.
Veja os requisitos para cada vaga
A formação exigida inclui graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de Informação, Engenharia de Software ou áreas afins. O profissional selecionado deverá ter conhecimentos compatíveis com os conteúdos técnicos relacionados à função.
Já a oportunidade para instrutor de Back End e Banco de Dados é direcionada a candidatos com experiência em programação orientada a objetos, linguagem Java, bancos de dados e desenvolvimento de aplicações back-end ou desktop.
Nesse caso, são aceitos profissionais com graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de Informação, Ciência da Computação ou áreas relacionadas. Os candidatos devem verificar no anúncio oficial os critérios completos de escolaridade e experiência profissional exigidos para a contratação.
Oportunidades na Região Serrana
A consulta pode ser feita pelo endereço eletrônico jobs.i-hunter.com/senacrj, onde estão reunidas as informações sobre as seleções abertas.
Serviço
Oportunidades: instrutor de Análise, Projeto e Front End (UX/UI) e instrutor de Back End e Banco de Dados.
Local: Teresópolis.
Prazo para inscrição: domingo, 18 de outubro de 2026.
Inscrições: https://jobs.i-hunter.com/senacrj/
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