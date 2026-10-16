O Senac Teresópolis fica localizado na R. Alice Quintella Maurici Regadas, 66, sobreloja, na VárzeaREPRODUÇÃO

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Jannaina Costa
O Senac RJ está com oportunidades de emprego para instrutores na área de Tecnologia da Informação (TI) em Teresópolis. O processo seletivo contempla profissionais com formação superior e experiência em desenvolvimento de sistemas, programação e design de interfaces. O prazo para se candidatar termina neste domingo (18).

As vagas são para instrutor de Análise, Projeto e Front End (UX/UI) e instrutor de Back End e Banco de Dados. Os interessados devem consultar os requisitos específicos de cada função antes de realizar a inscrição pela internet.

Veja os requisitos para cada vaga

Para a função de instrutor de Análise, Projeto e Front End (UX/UI), a seleção busca profissionais com conhecimentos relacionados ao levantamento de requisitos, à gestão de projetos de Tecnologia da Informação, à lógica de programação e ao desenvolvimento de interfaces. A experiência como docente ou a atuação profissional na área também integra o perfil procurado.

A formação exigida inclui graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de Informação, Engenharia de Software ou áreas afins. O profissional selecionado deverá ter conhecimentos compatíveis com os conteúdos técnicos relacionados à função.

Já a oportunidade para instrutor de Back End e Banco de Dados é direcionada a candidatos com experiência em programação orientada a objetos, linguagem Java, bancos de dados e desenvolvimento de aplicações back-end ou desktop.

Nesse caso, são aceitos profissionais com graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de Informação, Ciência da Computação ou áreas relacionadas. Os candidatos devem verificar no anúncio oficial os critérios completos de escolaridade e experiência profissional exigidos para a contratação.

Oportunidades na Região Serrana

Além das vagas destinadas a Teresópolis, os interessados em trabalhar no Senac RJ podem consultar a plataforma de recrutamento da instituição para verificar oportunidades em outros municípios do estado. A disponibilidade de cargos, os requisitos de escolaridade e experiência e os prazos de inscrição variam conforme cada processo seletivo.

A consulta pode ser feita pelo endereço eletrônico jobs.i-hunter.com/senacrj, onde estão reunidas as informações sobre as seleções abertas.
O Senac RJ é uma instituição de educação profissional que oferece cursos técnicos e de qualificação em áreas como Tecnologia da Informação, Saúde, Gestão, Beleza, Turismo e Comunicação. Em Teresópolis, a unidade fica na Rua Alice Quintella Maurici Regadas, nº 66, sobreloja, no bairro Várzea, ao lado do Sesc. O espaço atende estudantes interessados em formação profissional e qualificação para o mercado de trabalho. Para informações, o contato é pelo telefone (21) 2018-9045.

Serviço

Oportunidades: instrutor de Análise, Projeto e Front End (UX/UI) e instrutor de Back End e Banco de Dados.

Local: Teresópolis.

Prazo para inscrição: domingo, 18 de outubro de 2026.

Inscrições: https://jobs.i-hunter.com/senacrj/
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