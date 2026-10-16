O Senac Teresópolis fica localizado na R. Alice Quintella Maurici Regadas, 66, sobreloja, na Várzea - REPRODUÇÃO

O Senac Teresópolis fica localizado na R. Alice Quintella Maurici Regadas, 66, sobreloja, na VárzeaREPRODUÇÃO

Publicado 16/10/2026 09:34

O Senac RJ está com oportunidades de emprego para instrutores na área de Tecnologia da Informação (TI) em Teresópolis. O processo seletivo contempla profissionais com formação superior e experiência em desenvolvimento de sistemas, programação e design de interfaces. O prazo para se candidatar termina neste domingo (18).



As vagas são para instrutor de Análise, Projeto e Front End (UX/UI) e instrutor de Back End e Banco de Dados. Os interessados devem consultar os requisitos específicos de cada função antes de realizar a inscrição pela internet.





Veja os requisitos para cada vaga



Para a função de instrutor de Análise, Projeto e Front End (UX/UI), a seleção busca profissionais com conhecimentos relacionados ao levantamento de requisitos, à gestão de projetos de Tecnologia da Informação, à lógica de programação e ao desenvolvimento de interfaces. A experiência como docente ou a atuação profissional na área também integra o perfil procurado.



A formação exigida inclui graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de Informação, Engenharia de Software ou áreas afins. O profissional selecionado deverá ter conhecimentos compatíveis com os conteúdos técnicos relacionados à função.



Já a oportunidade para instrutor de Back End e Banco de Dados é direcionada a candidatos com experiência em programação orientada a objetos, linguagem Java, bancos de dados e desenvolvimento de aplicações back-end ou desktop.



Nesse caso, são aceitos profissionais com graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de Informação, Ciência da Computação ou áreas relacionadas. Os candidatos devem verificar no anúncio oficial os critérios completos de escolaridade e experiência profissional exigidos para a contratação.





Oportunidades na Região Serrana





A consulta pode ser feita pelo endereço eletrônico Além das vagas destinadas a Teresópolis, os interessados em trabalhar no Senac RJ podem consultar a plataforma de recrutamento da instituição para verificar oportunidades em outros municípios do estado. A disponibilidade de cargos, os requisitos de escolaridade e experiência e os prazos de inscrição variam conforme cada processo seletivo.A consulta pode ser feita pelo endereço eletrônico jobs.i-hunter.com/senacrj , onde estão reunidas as informações sobre as seleções abertas.