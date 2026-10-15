Expectativa do Sincomércio é conseguir patrocinio para outros termômetros a serem instalados em locais estratégidos da cidadeSimulação IA
Foram investidos R$ 92 mil no equipamento, patrocinado por uma cooperativa financeira. A proposta é oferecer um serviço de utilidade pública, além de contribuir para a valorização de um dos espaços tradicionais da cidade, frequentado diariamente por moradores e visitantes.
Apoio do Sincomércio
“É muito bom poder contar com o Sicredi, uma instituição que está sempre aberta a ouvir nossos pedidos e a contribuir com iniciativas que beneficiam Teresópolis. O Sincomércio tem o compromisso de trabalhar pelo fortalecimento do comércio, pela valorização dos espaços públicos e pelo desenvolvimento da nossa cidade. Essa intermediação aproxima instituições que compartilham desse propósito e ajuda a transformar boas ideias em benefícios concretos para a população”, afirmou Igor.
Compromisso com a comunidade
“Estamos muito felizes em fazer parte deste momento tão especial: a entrega deste presente à Praça Santa Teresa, à Igreja e, principalmente, à cidade de Teresópolis. Essa conquista só foi possível graças a cada um dos nossos associados, que acreditaram no Sicredi e nos permitem contribuir diariamente para o desenvolvimento da comunidade”, declarou.
Tharles também ressaltou que a iniciativa está alinhada ao propósito da cooperativa de estimular uma economia local mais sustentável e próspera.
“Temos certeza de que este relógio será muito mais do que um presente. Ele será um novo ponto de referência para a cidade, um atrativo para moradores e turistas e, quem sabe, mais um símbolo de encontro e valorização do nosso patrimônio. Quando fortalecemos os espaços públicos, valorizamos a cidade, movimentamos a economia local e criamos novas oportunidades para todos”, completou.
Inauguração coincide com dia da padroeira
“É uma alegria celebrar o dia de Santa Teresa d’Ávila com a entrega de mais esse presente para a nossa praça. É uma data especial para a paróquia e para toda a comunidade. Agradecemos ao Sicredi pela generosidade e ao Sincomércio por ajudar a tornar essa iniciativa realidade”, destacou.
O pároco também enfatizou o papel da praça como espaço de convivência e acolhimento.
“Queremos que a Praça Santa Teresa seja cada vez mais um lugar de acolhimento, convivência e encontro para as famílias de Teresópolis e também para os visitantes. Que este relógio seja útil à população e contribua para que nossa praça continue sendo um espaço vivo e acolhedor para todos”, completou.
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