Expectativa do Sincomércio é conseguir patrocinio para outros termômetros a serem instalados em locais estratégidos da cidade - Simulação IA

Expectativa do Sincomércio é conseguir patrocinio para outros termômetros a serem instalados em locais estratégidos da cidadeSimulação IA

Publicado 15/10/2026 09:38

A Praça Baltazar da Silveira, conhecida como Praça Santa Teresa, no Centro de Teresópolis, ganhou um novo relógio com termômetro analógico. A inauguração acontece nesta quinta-feira (15), às 12h, data dedicada a Santa Teresa d’Ávila, padroeira do município e nome da igreja localizada na praça.

A instalação do relógio surgiu de uma proposta do padre Jorge Luiz Pacheco de Medeiros. Em seu pedido à instituição financeira, o pároco ressaltou os benefícios que o equipamento pode trazer à população e sua contribuição para a valorização do Centro e de seu patrimônio histórico



Foram investidos R$ 92 mil no equipamento, patrocinado por uma cooperativa financeira. A proposta é oferecer um serviço de utilidade pública, além de contribuir para a valorização de um dos espaços tradicionais da cidade, frequentado diariamente por moradores e visitantes.



Apoio do Sincomércio



O projeto teve a participação do Sincomércio de Teresópolis na articulação entre as instituições. O presidente da entidade, Igor Edelstein, ressaltou a importância da colaboração entre as instituições e agradeceu à cooperativa pelo apoio a iniciativas voltadas ao município.



“É muito bom poder contar com o Sicredi, uma instituição que está sempre aberta a ouvir nossos pedidos e a contribuir com iniciativas que beneficiam Teresópolis. O Sincomércio tem o compromisso de trabalhar pelo fortalecimento do comércio, pela valorização dos espaços públicos e pelo desenvolvimento da nossa cidade. Essa intermediação aproxima instituições que compartilham desse propósito e ajuda a transformar boas ideias em benefícios concretos para a população”, afirmou Igor.





Compromisso com a comunidade

Tharles Brito, gerente da instituição patrocinadora - o Sicredi, destacou a satisfação da cooperativa em participar do projeto.



“Estamos muito felizes em fazer parte deste momento tão especial: a entrega deste presente à Praça Santa Teresa, à Igreja e, principalmente, à cidade de Teresópolis. Essa conquista só foi possível graças a cada um dos nossos associados, que acreditaram no Sicredi e nos permitem contribuir diariamente para o desenvolvimento da comunidade”, declarou.



Tharles também ressaltou que a iniciativa está alinhada ao propósito da cooperativa de estimular uma economia local mais sustentável e próspera.



“Temos certeza de que este relógio será muito mais do que um presente. Ele será um novo ponto de referência para a cidade, um atrativo para moradores e turistas e, quem sabe, mais um símbolo de encontro e valorização do nosso patrimônio. Quando fortalecemos os espaços públicos, valorizamos a cidade, movimentamos a economia local e criamos novas oportunidades para todos”, completou.

Presente em Teresópolis há dois anos e meio, a instituição já reúne mais de três mil associados no município.

Inauguração coincide com dia da padroeira

Para o padre Jorge Luiz Pacheco de Medeiros, a inauguração na data dedicada a Santa Teresa d’Ávila torna a ocasião ainda mais especial para a comunidade paroquial.



“É uma alegria celebrar o dia de Santa Teresa d’Ávila com a entrega de mais esse presente para a nossa praça. É uma data especial para a paróquia e para toda a comunidade. Agradecemos ao Sicredi pela generosidade e ao Sincomércio por ajudar a tornar essa iniciativa realidade”, destacou.



O pároco também enfatizou o papel da praça como espaço de convivência e acolhimento.



“Queremos que a Praça Santa Teresa seja cada vez mais um lugar de acolhimento, convivência e encontro para as famílias de Teresópolis e também para os visitantes. Que este relógio seja útil à população e contribua para que nossa praça continue sendo um espaço vivo e acolhedor para todos”, completou.





Paróquia terá dia de eventos comemorativos