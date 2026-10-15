Alagamentos no bairro da Tijuca nas últimas chuvas fortes em Teresópolis, dia 30 de setembroReprodução redes sociais
Nesta quinta-feira (15), a expectativa é de precipitações moderadas a fortes até o fim da tarde, passando a fracas a moderadas durante a noite. Na sexta-feira (16), a previsão é de chuva fraca a moderada a qualquer momento, com possibilidade de pancadas à tarde.
O comunicado destaca a possibilidade de acumulados elevados em intervalos de uma hora ou de 24 horas durante a vigência do alerta. Esse cenário exige atenção, principalmente em áreas suscetíveis a alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra.
Cemaden aponta risco na Região Serrana
As avaliações reforçam a importância do monitoramento das condições meteorológicas e da atenção dos moradores durante o período de instabilidade. Em áreas de encosta, sinais como rachaduras em paredes e no terreno, inclinação de árvores e postes e surgimento de água barrenta no solo devem ser observados.
Defesa Civil orienta moradores
Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil de Teresópolis pelos telefones 0800 202 1066 e (21) 3644-6408, informados no comunicado oficial. A orientação é acompanhar os canais oficiais para atualizações sobre as condições do tempo durante a validade do alerta.
Teresópolis tem alerta para chuva forte e acumulados elevados
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