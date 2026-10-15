Alagamentos no bairro da Tijuca nas últimas chuvas fortes em Teresópolis, dia 30 de setembro - Reprodução redes sociais

Alagamentos no bairro da Tijuca nas últimas chuvas fortes em Teresópolis, dia 30 de setembroReprodução redes sociais

Publicado 15/10/2026 09:54





Nesta quinta-feira (15), a expectativa é de precipitações moderadas a fortes até o fim da tarde, passando a fracas a moderadas durante a noite. Na sexta-feira (16), a previsão é de chuva fraca a moderada a qualquer momento, com possibilidade de pancadas à tarde.



destaca a possibilidade de acumulados elevados em intervalos de uma hora ou de 24 horas durante a vigência do alerta. Esse cenário exige atenção, principalmente em áreas suscetíveis a alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra. A Defesa Civil de Teresópolis emitiu um alerta meteorológico para chuvas intensas e acumulados elevados no município. O aviso começou às 22h45 de quarta-feira (14) e permanece válido até as 23h59 de sexta-feira (16). A previsão considera a formação de uma região de baixa pressão próxima à costa do Sudeste, condição que favorece a ocorrência de chuva.Nesta quinta-feira (15), a expectativa é de precipitações moderadas a fortes até o fim da tarde, passando a fracas a moderadas durante a noite. Na sexta-feira (16), a previsão é de chuva fraca a moderada a qualquer momento, com possibilidade de pancadas à tarde. O comunicado destaca a possibilidade de acumulados elevados em intervalos de uma hora ou de 24 horas durante a vigência do alerta. Esse cenário exige atenção, principalmente em áreas suscetíveis a alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra.

As temperaturas não devem apresentar queda brusca, apesar da previsão de chuva. Em Teresópolis, as máximas devem ficar em torno de 22°C, com mínimas entre 16°C e 17°C. No fim de semana, porém, a tendência é de temperaturas mais amenas, com máximas de 18°C a 20°C e mínimas próximas de 14°C.

Cemaden aponta risco na Região Serrana

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, também indicou possibilidade moderada de ocorrência de eventos hidrológicos na região geográfica intermediária de Petrópolis nesta quinta-feira. A previsão considera a possibilidade de pancadas de chuva moderadas a fortes, capazes de provocar enxurradas, alagamentos e transbordamentos de córregos.

O órgão também classificou como moderada a possibilidade de movimentos de massa na região de Petrópolis, considerando a presença de encostas suscetíveis e a previsão de chuva. O cenário pode favorecer deslizamentos pontuais. A classificação é regional e não significa que os eventos ocorrerão necessariamente em todos os municípios abrangidos.



As avaliações reforçam a importância do monitoramento das condições meteorológicas e da atenção dos moradores durante o período de instabilidade. Em áreas de encosta, sinais como rachaduras em paredes e no terreno, inclinação de árvores e postes e surgimento de água barrenta no solo devem ser observados.





Defesa Civil orienta moradores