O padrão de sinalização consiste também na ativação da nova infraestrutura de câmeras integradas - Foto Portal oficial/Ilustração

O padrão de sinalização consiste também na ativação da nova infraestrutura de câmeras integradas Foto Portal oficial/Ilustração

Publicado 17/10/2026 11:05

Uma grande ofensiva estratégica voltada para transformar a mobilidade urbana e a proteção da população está articulada pelo governo de Teresópolis, na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa tem a proposta de começar a gerar impacto direto na fluidez do trânsito e na segurança viária neste sábado (17).

A estratégia consiste no acionamento técnico dos novos semáforos inteligentes instalados em pontos críticos e na ativação da nova infraestrutura de câmeras integradas diretamente à Central de Monitoramento da Guarda Municipal. O foco do plantão especial deste final de semana é testar a eficácia desses dispositivos.

O governo acredita que a nova estrutura possa garantir que o intenso fluxo de veículos e pedestres, típico dos dias de descanso, transcorra com máxima fluidez e sem incidentes de segurança. A expectativa é que o impacto imediato planejado para este sábado e domingo responda de forma direta às antigas reclamações de motoristas e pedestres sobre retenções no tráfego.

Na questão da fluidez, os novos semáforos inteligentes permitem o ajuste dos tempos de sinalização em tempo real. Estudos da administração municipal apontam uma melhoria de até 60% no fluxo de veículos na cidade. O sistema foi desenhado para eliminar os tradicionais gargalos causados pelas recentes alterações viárias, redistribuindo o tráfego de maneira uniforme.

Cerco eletrônico

Quanto ao impacto na segurança pública, a projeção é fortalecida pelo início da integração das novas câmeras. Os equipamentos funcionam como um cerco eletrônico capaz de monitorar atitudes suspeitas e rastrear dados em tempo real, com abrangência e potencial para inibir infrações de trânsito, assaltos e vandalismo.

De acordo com a Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade Urbana, a estrutura operacional montada para o final de semana conta com o acompanhamento de engenheiros de tráfego e equipes monitorando as telas da central 24 horas por dia. A abrangência geográfica concentra-se inicialmente em artérias vitais do município.