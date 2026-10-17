O padrão de sinalização consiste também na ativação da nova infraestrutura de câmeras integradas Foto Portal oficial/Ilustração
Teresópolis articula sistema tecnológico focado em trânsito no fim de semana
Novos semáforos inteligentes e a chegada de câmeras integradas à Secretaria de Segurança iniciam monitoramento especial
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Concerto no Teatro Feso reúne artistas brasileiros e noruegueses
Já no Centro Cultura da Feso Pro Arte, visitação da exposição de arte têxtil entra nas últimas semanas
Senac RJ tem vagas para instrutores na área de TI em Teresópolis
Oportunidades são para profissionais de tecnologia com experiência em programação, desenvolvimento de sistemas e design de interfaces; inscrições terminam domingo (18)
Teresópolis tem alerta para chuva forte e acumulados elevados
Aviso da Defesa Civil prevê precipitações moderadas a fortes nesta quinta-feira; Cemaden aponta risco de alagamentos e deslizamentos na Região Serrana
Praça Santa Teresa ganha novo relógio com termômetro em Teresópolis
Equipamento será inaugurado nesta quinta-feira (15), às 12h, dia da padroeira da paróquia
Polícia apreende adolescente por estupro de vulnerável em Teresópolis
Denúncia foi apresentada pela mãe de uma menina de 12 anos; caso é investigado pela 110ª DP
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