O SIne Teresópolis fica localizado no primeiro andar da Prefeitura de TeresópolisDivulgação
Do total anunciado, 176 vagas são destinadas a profissionais com experiência, enquanto 31 oportunidades aceitam candidatos sem experiência anterior. Há ainda 15 vagas para pessoas com deficiência (PcD). A relação contempla diferentes níveis de qualificação, com postos para quem deseja ingressar no mercado de trabalho e para trabalhadores que já possuem experiência profissional.
Entre as funções disponíveis estão ajudante de cozinha, ajudante de padeiro, açougueiro, analista de marketing, analista fiscal, auxiliar administrativo, atendente de farmácia, camareira de hotel, costureira, cozinheiro, garçom, pedreiro, pintor de obras, servente de obras e vendedor interno.
Oportunidades para quem não tem experiência
A lista também inclui oportunidades destinadas a pessoas com deficiência, com postos para auxiliar administrativo, faxineiro e operador de lojas. Os requisitos variam conforme a função e devem ser consultados na relação atualizada disponibilizada pelo município.
Como se candidatar
O atendimento presencial do Sine funciona no primeiro piso da Prefeitura, na Avenida Feliciano Sodré, nº 675, na Várzea, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. Para realizar o cadastro, é necessário apresentar carteira de trabalho, documento de identidade, CPF, comprovante de residência com CEP e número do PIS, caso possua.
O Sine atua na intermediação entre trabalhadores e empresas, facilitando o encaminhamento de candidatos às oportunidades disponíveis. O cadastro também pode ser realizado pelo aplicativo Sine Fácil, ferramenta que permite consultar vagas e acessar serviços relacionados ao emprego.
A Prefeitura alerta que as oportunidades podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. Por isso, a recomendação é consultar a lista atualizada antes de comparecer ao atendimento e verificar se a vaga de interesse continua disponível.
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