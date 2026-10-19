O SIne Teresópolis fica localizado no primeiro andar da Prefeitura de TeresópolisDivulgação

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Jannaina Costa
Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho encontra 222 vagas disponíveis em Teresópolis. As oportunidades são intermediadas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) e contemplam mais de 50 funções em setores como comércio, gastronomia, construção civil, saúde, beleza, contabilidade e serviços ambientais. A lista foi divulgada pela Prefeitura e tem validade até sexta-feira (23), com possibilidade de preenchimento antecipado.

Do total anunciado, 176 vagas são destinadas a profissionais com experiência, enquanto 31 oportunidades aceitam candidatos sem experiência anterior. Há ainda 15 vagas para pessoas com deficiência (PcD). A relação contempla diferentes níveis de qualificação, com postos para quem deseja ingressar no mercado de trabalho e para trabalhadores que já possuem experiência profissional.

Entre as funções disponíveis estão ajudante de cozinha, ajudante de padeiro, açougueiro, analista de marketing, analista fiscal, auxiliar administrativo, atendente de farmácia, camareira de hotel, costureira, cozinheiro, garçom, pedreiro, pintor de obras, servente de obras e vendedor interno.

Oportunidades para quem não tem experiência

Para os candidatos que ainda não possuem experiência profissional, há vagas para ajudante de carga e descarga, atendente de lanchonete, atendente de lojas, auxiliar de linha de produção e auxiliar de produção na confecção de roupas, entre outras funções.

A lista também inclui oportunidades destinadas a pessoas com deficiência, com postos para auxiliar administrativo, faxineiro e operador de lojas. Os requisitos variam conforme a função e devem ser consultados na relação atualizada disponibilizada pelo município.

Como se candidatar

Os interessados podem consultar as vagas no Portal do Trabalhador de Teresópolis, pelo endereço https://www.teresopolis.rj.gov.br/portal-do-trabalhador/vagas-de-emprego.

O atendimento presencial do Sine funciona no primeiro piso da Prefeitura, na Avenida Feliciano Sodré, nº 675, na Várzea, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. Para realizar o cadastro, é necessário apresentar carteira de trabalho, documento de identidade, CPF, comprovante de residência com CEP e número do PIS, caso possua.

O Sine atua na intermediação entre trabalhadores e empresas, facilitando o encaminhamento de candidatos às oportunidades disponíveis. O cadastro também pode ser realizado pelo aplicativo Sine Fácil, ferramenta que permite consultar vagas e acessar serviços relacionados ao emprego.

A Prefeitura alerta que as oportunidades podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. Por isso, a recomendação é consultar a lista atualizada antes de comparecer ao atendimento e verificar se a vaga de interesse continua disponível.

Saldo de empregos cai pela metade em um ano

Segundo dados do Novo Caged, Teresópolis registrou saldo positivo de 53 empregos com carteira assinada em agosto de 2026, menos da metade do resultado observado no mesmo mês do ano anterior, quando foram criadas 111 vagas líquidas. Na comparação anual, as admissões passaram de 1.610 para 1.675, enquanto os desligamentos subiram de 1.499 para 1.622. O aumento das contratações, portanto, foi acompanhado por um crescimento mais expressivo das demissões, reduzindo o saldo mensal em aproximadamente 52%. Apesar da desaceleração na geração de vagas, o estoque de vínculos formais informado pelo painel passou de 38.315 em agosto de 2025 para 39.412 em agosto de 2026.

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