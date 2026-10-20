Resultados de qualidade do transporte público local serão apresentados no evento - Divulgação Viação Dedo de Deus

Resultados de qualidade do transporte público local serão apresentados no eventoDivulgação Viação Dedo de Deus

Publicado 20/10/2026 09:44

Teresópolis recebe, no dia 11 de novembro, a terceira edição do Fórum de Mobilidade Urbana, encontro que reúne especialistas, pesquisadores e representantes do poder público e do setor de transportes para discutir os desafios da mobilidade no município. O evento será realizado das 8h30 às 13h, no Hotel Intercity, em Agriões, com participação gratuita mediante inscrição prévia.



A programação terá como destaque a apresentação dos resultados da Pesquisa QualiÔnibus 2026, realizada pelo WRI Brasil. O levantamento ouviu mais de 540 passageiros do transporte coletivo entre os dias 18 e 27 de agosto, com o objetivo de avaliar a percepção dos usuários sobre o serviço e identificar oportunidades de melhoria.





Também estão previstos painéis com Richele Cabral, diretora de Mobilidade Urbana da Semove, e Ivo Palmeira, coordenador do Núcleo Jurídico e Legislativo da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU). O encerramento será uma mesa-redonda sobre soluções para Teresópolis, moderada por Glaydston Ribeiro, da COPPE/UFRJ.



As inscrições estão disponíveis pelo link



Neste ano, a programação contará com a participação de Sérgio Avelleda, especialista em mobilidade urbana e ex-secretário de Mobilidade e Transportes de São Paulo, que apresentará o tema “Mobilidade Urbana: Como reconquistar demanda para o transporte público”.Também estão previstos painéis com Richele Cabral, diretora de Mobilidade Urbana da Semove, e Ivo Palmeira, coordenador do Núcleo Jurídico e Legislativo da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU). O encerramento será uma mesa-redonda sobre soluções para Teresópolis, moderada por Glaydston Ribeiro, da COPPE/UFRJ.As inscrições estão disponíveis pelo link bit.ly/4zUEeTq e no perfil @forumdemobilidade_tere, no Instagram

Primeira edição apontou desafios do transporte coletivo

O primeiro Fórum de Mobilidade Urbana promovido pela Semove foi realizado em 26 de setembro de 2024, no Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso). Na ocasião, os participantes analisaram problemas como o impacto dos congestionamentos no tempo de viagem, o custo das tarifas, a perda de passageiros e a falta de prioridade para os ônibus nas vias públicas.



A Pesquisa QualiÔnibus também esteve entre os destaques. Os debates abordaram experiências de outras cidades, incluindo a Grande Vitória e o município do Rio de Janeiro, além de alternativas para melhorar o transporte coletivo de Teresópolis.



Entre as propostas discutidas estavam a priorização dos ônibus no trânsito e a elaboração de um plano de mobilidade urbana, instrumento que pode contribuir para o planejamento do setor e para a busca de recursos destinados a melhorias.

Em 2025, debate incluiu tarifa e novos programas

A segunda edição ocorreu em 16 de outubro de 2025, novamente na Unifeso. O encontro abordou estratégias para recuperar a atratividade do transporte coletivo, segurança viária, infraestrutura e experiências adotadas em outras regiões do país.



Um dos destaques foi o lançamento do programa Vai Terê, iniciativa da Viação Dedo de Deus que permite acumular pontos a partir das viagens realizadas com o cartão Riocard e trocá-los por benefícios em estabelecimentos parceiros.



Na ocasião, também foram apresentados dados da Pesquisa QualiÔnibus. A satisfação média dos passageiros chegou a 6,5 pontos, em uma escala de zero a dez, o melhor resultado registrado até então no levantamento em Teresópolis. O encontro ainda discutiu medidas municipais relacionadas ao transporte, como a redução da tarifa e a gratuidade aos domingos.



Pesquisa de 2026 vai atualizar diagnóstico

A nova edição do levantamento deverá permitir a comparação entre os resultados anteriores e a percepção atual dos passageiros. Em 2025, 75,4% dos entrevistados disseram que as viagens eram afetadas por congestionamentos, enquanto 74% dos usuários insatisfeitos com a duração dos percursos apontaram os engarrafamentos como principal motivo para a demora.