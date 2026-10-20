Resultados de qualidade do transporte público local serão apresentados no eventoDivulgação Viação Dedo de Deus
A programação terá como destaque a apresentação dos resultados da Pesquisa QualiÔnibus 2026, realizada pelo WRI Brasil. O levantamento ouviu mais de 540 passageiros do transporte coletivo entre os dias 18 e 27 de agosto, com o objetivo de avaliar a percepção dos usuários sobre o serviço e identificar oportunidades de melhoria.
Também estão previstos painéis com Richele Cabral, diretora de Mobilidade Urbana da Semove, e Ivo Palmeira, coordenador do Núcleo Jurídico e Legislativo da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU). O encerramento será uma mesa-redonda sobre soluções para Teresópolis, moderada por Glaydston Ribeiro, da COPPE/UFRJ.
As inscrições estão disponíveis pelo link bit.ly/4zUEeTq e no perfil @forumdemobilidade_tere, no Instagram.
Primeira edição apontou desafios do transporte coletivo
A Pesquisa QualiÔnibus também esteve entre os destaques. Os debates abordaram experiências de outras cidades, incluindo a Grande Vitória e o município do Rio de Janeiro, além de alternativas para melhorar o transporte coletivo de Teresópolis.
Entre as propostas discutidas estavam a priorização dos ônibus no trânsito e a elaboração de um plano de mobilidade urbana, instrumento que pode contribuir para o planejamento do setor e para a busca de recursos destinados a melhorias.
Em 2025, debate incluiu tarifa e novos programas
Um dos destaques foi o lançamento do programa Vai Terê, iniciativa da Viação Dedo de Deus que permite acumular pontos a partir das viagens realizadas com o cartão Riocard e trocá-los por benefícios em estabelecimentos parceiros.
Na ocasião, também foram apresentados dados da Pesquisa QualiÔnibus. A satisfação média dos passageiros chegou a 6,5 pontos, em uma escala de zero a dez, o melhor resultado registrado até então no levantamento em Teresópolis. O encontro ainda discutiu medidas municipais relacionadas ao transporte, como a redução da tarifa e a gratuidade aos domingos.
Pesquisa de 2026 vai atualizar diagnóstico
Serviço
3º Fórum de Mobilidade Urbana de Teresópolis
Data: 11 de novembro de 2026
Horário: das 8h30 às 13h
Local: Hotel Intercity — Rua Rui Barbosa, 611, Agriões
Inscrições gratuitas: bit.ly/4zUEeTq
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