Prefeitura não informou sobre início da operação dos radares de velocidadeReprodução vídeo GCM
O Chamamento Público nº 02/2026 exige que as instituições estejam autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (Bacen). O serviço deverá utilizar o padrão de código de barras da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), destinado à identificação de tributos e taxas, e incluir o fornecimento de arquivos eletrônicos de retorno e o repasse dos valores arrecadados ao município.
O procedimento está vinculado ao processo administrativo nº 45.377/2026 e tem vigência indeterminada, conforme o aviso assinado pelo secretário municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade, Sérgio Mauro Louzada Fares.
O edital está disponível no Portal da Transparência de Teresópolis e na página de licitações da prefeitura. Informações podem ser obtidas no Departamento de Suprimentos e Licitações, na Avenida Feliciano Sodré, 595, primeiro andar, no Centro, das 10h às 17h. O telefone é (21) 2742-3352, ramal 251.
Expectativa para o início da operação dos radares de velocidade
A reportagem procurou a Prefeitura para esclarecer se existe um cronograma definido, quais etapas ainda precisam ser concluídas e onde os radares estão instalados. Também foi solicitada a relação completa dos pontos de fiscalização. Até o fechamento desta matéria, não houve resposta.
Mais de 23 mil infrações em seis meses
O volume de registros também apresentou crescimento expressivo nos últimos anos. No primeiro semestre de 2022, foram contabilizadas 3.290 infrações. O total passou para 3.460 em 2023, 4.748 em 2024 e 12.363 em 2025, até alcançar 23.083 ocorrências em 2026.
O avanço das autuações foi superior ao crescimento da frota municipal. Entre junho de 2024 e junho de 2026, o número de veículos registrados em Teresópolis aumentou de 117.330 para 124.467, uma variação de aproximadamente 6,1%.
Parte das ocorrências está relacionada ao estacionamento rotativo. Segundo informações da Secretaria Municipal de Segurança divulgadas à imprensa, cerca de seis mil registros no primeiro semestre de 2026 decorreram da falta de pagamento da tarifa do sistema DigiPare, o equivalente a aproximadamente um quarto das infrações contabilizadas no período.
Expectativa para o início da operação dos radares
Mais de 23 mil infrações em seis meses
Teresópolis abre credenciamento de bancos para arrecadação de multas
Edital prevê participação de instituições financeiras públicas e privadas para arrecadar multas e outros débitos aplicados pelo órgão municipal de trânsito
Teresópolis tem 222 vagas de emprego em mais de 50 funções
Oportunidades contemplam candidatos com e sem experiência e pessoas com deficiência; cadastro pode ser feito no Sine municipal
Teresópolis articula sistema tecnológico focado em trânsito no fim de semana
Novos semáforos inteligentes e a chegada de câmeras integradas à Secretaria de Segurança iniciam monitoramento especial
Concerto no Teatro Feso reúne artistas brasileiros e noruegueses
Já no Centro Cultura da Feso Pro Arte, visitação da exposição de arte têxtil entra nas últimas semanas
Senac RJ tem vagas para instrutores na área de TI em Teresópolis
Oportunidades são para profissionais de tecnologia com experiência em programação, desenvolvimento de sistemas e design de interfaces; inscrições terminam domingo (18)
Teresópolis tem alerta para chuva forte e acumulados elevados
Aviso da Defesa Civil prevê precipitações moderadas a fortes nesta quinta-feira; Cemaden aponta risco de alagamentos e deslizamentos na Região Serrana
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.