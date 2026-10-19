Prefeitura não informou sobre início da operação dos radares de velocidadeReprodução vídeo GCM

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Jannaina Costa
A Prefeitura de Teresópolis abriu um chamamento público para selecionar e credenciar instituições financeiras interessadas em receber multas de trânsito e outros débitos aplicados pelo órgão executivo municipal de trânsito. O aviso foi publicado na edição nº 188 do Diário Oficial Eletrônico, de 14 de outubro, e estabelece as condições para a participação de bancos públicos e privados, além de seus correspondentes bancários.

O Chamamento Público nº 02/2026 exige que as instituições estejam autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (Bacen). O serviço deverá utilizar o padrão de código de barras da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), destinado à identificação de tributos e taxas, e incluir o fornecimento de arquivos eletrônicos de retorno e o repasse dos valores arrecadados ao município.

O procedimento está vinculado ao processo administrativo nº 45.377/2026 e tem vigência indeterminada, conforme o aviso assinado pelo secretário municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade, Sérgio Mauro Louzada Fares.

O edital está disponível no Portal da Transparência de Teresópolis e na página de licitações da prefeitura. Informações podem ser obtidas no Departamento de Suprimentos e Licitações, na Avenida Feliciano Sodré, 595, primeiro andar, no Centro, das 10h às 17h. O telefone é (21) 2742-3352, ramal 251.

Expectativa para o início da operação dos radares de velocidade

A publicação do chamamento público para credenciar instituições financeiras ocorre em meio à expectativa pelo início da fiscalização eletrônica em Teresópolis. Os radares de velocidade já instalados na cidade poderão ampliar o monitoramento do trânsito e resultar em novas autuações por excesso de velocidade. No entanto, ainda não há confirmação sobre a data de início da operação dos equipamentos.

A reportagem procurou a Prefeitura para esclarecer se existe um cronograma definido, quais etapas ainda precisam ser concluídas e onde os radares estão instalados. Também foi solicitada a relação completa dos pontos de fiscalização. Até o fechamento desta matéria, não houve resposta.

Mais de 23 mil infrações em seis meses

Enquanto os motoristas aguardam informações sobre os radares, os números do trânsito municipal chamam a atenção. Segundo levantamento do Detran-RJ publicado pelo jornal O Dia em julho, Teresópolis registrou 23.083 infrações entre janeiro e junho de 2026, uma média de 127 por dia. O resultado superou o de Nova Friburgo, com 17.960 autuações, e o de Petrópolis, com 16.883.

O volume de registros também apresentou crescimento expressivo nos últimos anos. No primeiro semestre de 2022, foram contabilizadas 3.290 infrações. O total passou para 3.460 em 2023, 4.748 em 2024 e 12.363 em 2025, até alcançar 23.083 ocorrências em 2026.

O avanço das autuações foi superior ao crescimento da frota municipal. Entre junho de 2024 e junho de 2026, o número de veículos registrados em Teresópolis aumentou de 117.330 para 124.467, uma variação de aproximadamente 6,1%.

Parte das ocorrências está relacionada ao estacionamento rotativo. Segundo informações da Secretaria Municipal de Segurança divulgadas à imprensa, cerca de seis mil registros no primeiro semestre de 2026 decorreram da falta de pagamento da tarifa do sistema DigiPare, o equivalente a aproximadamente um quarto das infrações contabilizadas no período.


Expectativa para o início da operação dos radares

A publicação do chamamento público para credenciar instituições financeiras ocorre em meio à expectativa pelo início da fiscalização eletrônica em Teresópolis. Os radares de velocidade já instalados na cidade poderão ampliar o monitoramento do trânsito e resultar em novas autuações por excesso de velocidade. No entanto, ainda não há confirmação sobre a data de início da operação dos equipamentos.
A reportagem procurou a Prefeitura para esclarecer se existe um cronograma definido, quais etapas ainda precisam ser concluídas e onde os radares estão instalados. Também foi solicitada a relação completa dos pontos de fiscalização. Até o fechamento desta matéria, não houve resposta.

Mais de 23 mil infrações em seis meses

Enquanto os motoristas aguardam informações sobre os radares, os números do trânsito municipal chamam a atenção. Segundo levantamento do Detran-RJ publicado pelo jornal O Dia em julho, Teresópolis registrou 23.083 infrações entre janeiro e junho de 2026, uma média de 127 por dia. O resultado superou o de Nova Friburgo, com 17.960 autuações, e o de Petrópolis, com 16.883.
O volume de registros também apresentou crescimento expressivo nos últimos anos. No primeiro semestre de 2022, foram contabilizadas 3.290 infrações. O total passou para 3.460 em 2023, 4.748 em 2024 e 12.363 em 2025, até alcançar 23.083 ocorrências em 2026.
O avanço das autuações foi superior ao crescimento da frota municipal. Entre junho de 2024 e junho de 2026, o número de veículos registrados em Teresópolis aumentou de 117.330 para 124.467, uma variação de aproximadamente 6,1%.
Parte das ocorrências está relacionada ao estacionamento rotativo. Segundo informações da Secretaria Municipal de Segurança divulgadas à imprensa, cerca de seis mil registros no primeiro semestre de 2026 decorreram da falta de pagamento da tarifa do sistema DigiPare, o equivalente a aproximadamente um quarto das infrações contabilizadas no período.
 
 
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