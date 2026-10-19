Expectativa para o início da operação dos radares

A publicação do chamamento público para credenciar instituições financeiras ocorre em meio à expectativa pelo início da fiscalização eletrônica em Teresópolis. Os radares de velocidade já instalados na cidade poderão ampliar o monitoramento do trânsito e resultar em novas autuações por excesso de velocidade. No entanto, ainda não há confirmação sobre a data de início da operação dos equipamentos.

A reportagem procurou a Prefeitura para esclarecer se existe um cronograma definido, quais etapas ainda precisam ser concluídas e onde os radares estão instalados. Também foi solicitada a relação completa dos pontos de fiscalização. Até o fechamento desta matéria, não houve resposta.

Mais de 23 mil infrações em seis meses

Enquanto os motoristas aguardam informações sobre os radares, os números do trânsito municipal chamam a atenção. Segundo levantamento do Detran-RJ publicado pelo jornal O Dia em julho , Teresópolis registrou 23.083 infrações entre janeiro e junho de 2026, uma média de 127 por dia. O resultado superou o de Nova Friburgo, com 17.960 autuações, e o de Petrópolis, com 16.883.

O volume de registros também apresentou crescimento expressivo nos últimos anos. No primeiro semestre de 2022, foram contabilizadas 3.290 infrações. O total passou para 3.460 em 2023, 4.748 em 2024 e 12.363 em 2025, até alcançar 23.083 ocorrências em 2026.

O avanço das autuações foi superior ao crescimento da frota municipal. Entre junho de 2024 e junho de 2026, o número de veículos registrados em Teresópolis aumentou de 117.330 para 124.467, uma variação de aproximadamente 6,1%.

Parte das ocorrências está relacionada ao estacionamento rotativo. Segundo informações da Secretaria Municipal de Segurança divulgadas à imprensa, cerca de seis mil registros no primeiro semestre de 2026 decorreram da falta de pagamento da tarifa do sistema DigiPare, o equivalente a aproximadamente um quarto das infrações contabilizadas no período.