Proposta é estimular reflexões sobre envelhecimento, afeto, convivência e as relações construídas ao longo da vida@vaca18azul
A sessão integra a primeira circulação do espetáculo pelo estado do Rio de Janeiro, viabilizada pelo edital Sesc Pulsar 2026. Antes de chegar a Teresópolis, a montagem passou por São Gonçalo, Petrópolis e Nova Iguaçu. No dia seguinte, 31 de outubro, será apresentada no Sesc Nova Friburgo.
Amizade transformada em dança
A amizade entre Renata e Marcos começou em 2009, durante uma pós-graduação. Apesar de terem trabalhado juntos em espetáculos, direções artísticas e curadorias de festivais, os dois nunca haviam dividido o palco como bailarinos até a criação de “Desenho do Tempo”.
“Foi muito bonito ver essa aproximação se aprofundar, se fortalecer, se consolidar, e depois a gente não se largou mais”, conta Renata, ao recordar o início da relação com o colega.
Convidada para dirigir o duo, Esther Weitzman desenvolveu a coreografia a partir da convivência entre os artistas. A criação utiliza elementos como cartas, paisagens, duas cadeiras e a relação entre os corpos para traduzir a intimidade e a passagem do tempo.
Para a coreógrafa, a diferença de idade não é um obstáculo à amizade, mas um aspecto que enriquece a experiência compartilhada. O processo criativo também envolveu períodos de residência artística no Rio de Janeiro e em Campo Grande, com a participação dos bailarinos na construção da obra.
Espetáculo valoriza o encontro entre gerações
A circulação tem atenção especial ao público com 60 anos ou mais e às pessoas que convivem com esse grupo, incluindo familiares, amigos, cuidadores e participantes de grupos de convivência. A apresentação, no entanto, é aberta a todas as idades.
Estreado em julho de 2022, “Desenho do Tempo” foi contemplado pelo Prêmio Ipê de Dança, da Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande. Desde então, passou por festivais e cidades de Mato Grosso do Sul, além de Juazeiro do Norte, no Ceará.
Serviço
Espetáculo: Desenho do Tempo
Data: 30 de outubro de 2026, sexta-feira
Horário: 19h30
Local: Sesc Teresópolis — Avenida Delfim Moreira, 749, Várzea
Duração: 45 minutos
Classificação: Livre
Acessibilidade: Sessão com intérprete de Libras
Ingressos: R$ 15 (inteira), R$ 7,50 (meia-entrada), R$ 13,50 (conveniado) e R$ 10,50 (credencial plena). Há gratuidade pelo Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Sesc, conforme os critérios do programa.
Espetáculo de dança sobre amizade entre gerações chega ao Sesc Teresópolis
‘Desenho do Tempo’ será apresentado no dia 30 de outubro, com bailarinos de Mato Grosso do Sul e direção da coreógrafa carioca Esther Weitzman
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