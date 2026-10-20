Proposta é estimular reflexões sobre envelhecimento, afeto, convivência e as relações construídas ao longo da vida - @vaca18azul

Proposta é estimular reflexões sobre envelhecimento, afeto, convivência e as relações construídas ao longo da vida@vaca18azul

Publicado 20/10/2026 10:03

O Sesc Teresópolis recebe, no dia 30 de outubro, às 19h30, o espetáculo de dança contemporânea “Desenho do Tempo”, protagonizado pelos bailarinos sul-mato-grossenses Renata Leoni e Marcos Mattos. Com direção e coreografia da carioca Esther Weitzman, a montagem aborda amizade, memória, envelhecimento e relações entre diferentes gerações. A apresentação tem classificação livre, duração de 45 minutos e intérprete de Libras.



A sessão integra a primeira circulação do espetáculo pelo estado do Rio de Janeiro, viabilizada pelo edital Sesc Pulsar 2026. Antes de chegar a Teresópolis, a montagem passou por São Gonçalo, Petrópolis e Nova Iguaçu. No dia seguinte, 31 de outubro, será apresentada no Sesc Nova Friburgo.





Amizade transformada em dança

Em cena, dois artistas com mais de 20 anos de diferença de idade compartilham movimentos, gestos e memórias para representar uma relação construída ao longo do tempo. A proposta é explorar como os vínculos afetivos se transformam e se fortalecem, independentemente da diferença entre gerações.



A amizade entre Renata e Marcos começou em 2009, durante uma pós-graduação. Apesar de terem trabalhado juntos em espetáculos, direções artísticas e curadorias de festivais, os dois nunca haviam dividido o palco como bailarinos até a criação de “Desenho do Tempo”.



“Foi muito bonito ver essa aproximação se aprofundar, se fortalecer, se consolidar, e depois a gente não se largou mais”, conta Renata, ao recordar o início da relação com o colega.



Convidada para dirigir o duo, Esther Weitzman desenvolveu a coreografia a partir da convivência entre os artistas. A criação utiliza elementos como cartas, paisagens, duas cadeiras e a relação entre os corpos para traduzir a intimidade e a passagem do tempo.



Para a coreógrafa, a diferença de idade não é um obstáculo à amizade, mas um aspecto que enriquece a experiência compartilhada. O processo criativo também envolveu períodos de residência artística no Rio de Janeiro e em Campo Grande, com a participação dos bailarinos na construção da obra.





Espetáculo valoriza o encontro entre gerações