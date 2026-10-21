Usuários que não fizerem o recadastramento podem perder o benefícioRiocard
O serviço funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Segundo as orientações divulgadas pelo município, os beneficiários que não realizarem a atualização cadastral poderão ter o cartão cancelado.
Para efetuar o procedimento, será necessário apresentar cinco documentos: o cartão Riocard Mais Passe Especial, documento oficial de identificação com foto e CPF, comprovante de residência original e atualizado, laudo médico original emitido há, no máximo, seis meses e espelho do Cadastro Único (CadÚnico).
A exigência de um laudo médico recente torna importante conferir a data de emissão antes de comparecer ao atendimento. Caso o documento tenha sido emitido há mais de seis meses, o beneficiário deve buscar orientação junto à Secretaria Municipal de Saúde sobre como proceder para regularizar a situação.
A recomendação é separar toda a documentação com antecedência e verificar se os dados estão atualizados. Dessa forma, os usuários podem reduzir o risco de pendências durante o atendimento e evitar a necessidade de retornar ao local para complementar informações.
O recadastramento é uma etapa importante para a atualização dos registros dos beneficiários do Passe Especial. Para quem depende do cartão nos deslocamentos cotidianos, cumprir o prazo é fundamental para evitar possíveis prejuízos decorrentes do cancelamento do benefício.
Onde fazer o recadastramento
Os usuários devem comparecer dentro do período estabelecido, levando os documentos exigidos. Em caso de dúvidas sobre a documentação ou sobre a situação cadastral, a orientação é procurar os canais oficiais da Prefeitura antes de se dirigir ao local.
Serviço
Recadastramento do Riocard Mais Passe Especial
Período: de 4 a 27 de novembro de 2026
Local: Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara (Pedrão)
Endereço: Rua Tenente Luiz Meirelles, 211, Várzea
Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h
Documentos: cartão Riocard Mais Passe Especial; documento oficial com foto e CPF; comprovante de residência original e atualizado; laudo médico original emitido há, no máximo, seis meses; e espelho do CadÚnico.
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