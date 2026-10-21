Usuários que não fizerem o recadastramento podem perder o benefício - Riocard

Usuários que não fizerem o recadastramento podem perder o benefícioRiocard

Publicado 21/10/2026 12:10 | Atualizado 22/10/2026 10:42





O serviço funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Segundo as orientações divulgadas pelo município, os beneficiários que não realizarem a atualização cadastral poderão ter o cartão cancelado.



Para efetuar o procedimento, será necessário apresentar cinco documentos: o cartão Riocard Mais Passe Especial, documento oficial de identificação com foto e CPF, comprovante de residência original e atualizado, laudo médico original emitido há, no máximo, seis meses e espelho do Cadastro Único (CadÚnico).



A exigência de um laudo médico recente torna importante conferir a data de emissão antes de comparecer ao atendimento. Caso o documento tenha sido emitido há mais de seis meses, o beneficiário deve buscar orientação junto à Secretaria Municipal de Saúde sobre como proceder para regularizar a situação.



A recomendação é separar toda a documentação com antecedência e verificar se os dados estão atualizados. Dessa forma, os usuários podem reduzir o risco de pendências durante o atendimento e evitar a necessidade de retornar ao local para complementar informações.



O recadastramento é uma etapa importante para a atualização dos registros dos beneficiários do Passe Especial. Para quem depende do cartão nos deslocamentos cotidianos, cumprir o prazo é fundamental para evitar possíveis prejuízos decorrentes do cancelamento do benefício.



Os usuários do Riocard Mais Passe Especial têm até 27 de novembro para realizar o recadastramento obrigatório em Teresópolis. A convocação foi feita pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e o atendimento será realizado entre os dias 4 e 27 de novembro, no Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara, o Pedrão, na Várzea.O serviço funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Segundo as orientações divulgadas pelo município, os beneficiários que não realizarem a atualização cadastral poderão ter o cartão cancelado.Para efetuar o procedimento, será necessário apresentar cinco documentos: o cartão Riocard Mais Passe Especial, documento oficial de identificação com foto e CPF, comprovante de residência original e atualizado, laudo médico original emitido há, no máximo, seis meses e espelho do Cadastro Único (CadÚnico).A exigência de um laudo médico recente torna importante conferir a data de emissão antes de comparecer ao atendimento. Caso o documento tenha sido emitido há mais de seis meses, o beneficiário deve buscar orientação junto à Secretaria Municipal de Saúde sobre como proceder para regularizar a situação.A recomendação é separar toda a documentação com antecedência e verificar se os dados estão atualizados. Dessa forma, os usuários podem reduzir o risco de pendências durante o atendimento e evitar a necessidade de retornar ao local para complementar informações.O recadastramento é uma etapa importante para a atualização dos registros dos beneficiários do Passe Especial. Para quem depende do cartão nos deslocamentos cotidianos, cumprir o prazo é fundamental para evitar possíveis prejuízos decorrentes do cancelamento do benefício.

Onde fazer o recadastramento

O atendimento, que não tem relação com a loja ou com os colaboradores da Riocard Mais, será realizado no Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara, conhecido como Pedrão, na Rua Tenente Luiz Meirelles, 211, no bairro da Várzea, em Teresópolis.



Os usuários devem comparecer dentro do período estabelecido, levando os documentos exigidos. Em caso de dúvidas sobre a documentação ou sobre a situação cadastral, a orientação é procurar os canais oficiais da Prefeitura antes de se dirigir ao local.



Serviço



Recadastramento do Riocard Mais Passe Especial



Período: de 4 a 27 de novembro de 2026



Local: Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara (Pedrão)



Endereço: Rua Tenente Luiz Meirelles, 211, Várzea



Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h