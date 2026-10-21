Filhotes serão treinadas para atuar na detecção de armas e drogas em operações conjuntas com as polícias Militar e Civil.Divulgação GCM Teresópolis
As filhotes começam agora uma etapa de desenvolvimento e preparação para, futuramente, atuar em atividades de segurança pública e projetos sociais desenvolvidos pela corporação. A expectativa é que, dependendo da evolução individual de cada animal, elas estejam aptas a participar das ações de trabalho em aproximadamente 10 a 12 meses.
As pequenas cadelas ainda terão o nome definido. Uma delas será batizada por meio de uma votação popular, prevista para novembro. A Guarda Civil Municipal apresentará três opções de nomes para que a população escolha o preferido. O mais votado será adotado para a futura guardiã.
Treinamento e preparação
O treinamento será realizado no Canil K9, localizado no Horto Municipal, e em outros pontos estratégicos da cidade. A proposta é permitir que as cadelas se adaptem a diferentes ambientes e espaços públicos, etapa importante para a futura atuação operacional.
Segundo a GCM, o tempo necessário para a formação depende do desenvolvimento e das características de cada cão. A estimativa é de que as filhotes precisem de cerca de 10 a 12 meses de preparação antes de começar a participar das atividades de trabalho.
Atuação na segurança e em projetos sociais
O trabalho da equipe K9 também inclui iniciativas de aproximação com a comunidade. Entre elas está a cinoterapia, atividade que utiliza a interação com cães como recurso de apoio em ações voltadas ao bem-estar e à socialização de diferentes públicos.
Os projetos desenvolvidos pela corporação incluem atividades em instituições de longa permanência para idosos, com crianças e adolescentes neurodivergentes e em escolas.
A Guarda Civil Municipal (GCM) de Teresópolis recebeu duas filhotes da raça pastor holandês para integrar futuramente a equipe K9. Os animais, ambos com 40 dias de vida, chegaram ao canil da corporação na última segunda-feira (19), por meio de doação de Ronaldo Jacques, adestrador e colaborador voluntário do grupamento.
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