Filhotes serão treinadas para atuar na detecção de armas e drogas em operações conjuntas com as polícias Militar e Civil. - Divulgação GCM Teresópolis

Filhotes serão treinadas para atuar na detecção de armas e drogas em operações conjuntas com as polícias Militar e Civil.Divulgação GCM Teresópolis

Publicado 21/10/2026 18:14 | Atualizado 21/10/2026 19:43





As filhotes começam agora uma etapa de desenvolvimento e preparação para, futuramente, atuar em atividades de segurança pública e projetos sociais desenvolvidos pela corporação. A expectativa é que, dependendo da evolução individual de cada animal, elas estejam aptas a participar das ações de trabalho em aproximadamente 10 a 12 meses.



As pequenas cadelas ainda terão o nome definido. Uma delas será batizada por meio de uma votação popular, prevista para novembro. A Guarda Civil Municipal apresentará três opções de nomes para que a população escolha o preferido. O mais votado será adotado para a futura guardiã. Guarda Civil Municipal (GCM) de Teresópolis recebeu duas novas integrantes para a companhia de cães, a K9. Duas filhotes fêmeas da raça pastor holandês chegaram ao canil da corporação, na última segunda-feira (19), aos 40 dias de vida. Os animais foram doados por Ronaldo Jacques, adestrador e colaborador voluntário do Canil K9 da GCM.As filhotes começam agora uma etapa de desenvolvimento e preparação para, futuramente, atuar em atividades de segurança pública e projetos sociais desenvolvidos pela corporação. A expectativa é que, dependendo da evolução individual de cada animal, elas estejam aptas a participar das ações de trabalho em aproximadamente 10 a 12 meses.As pequenas cadelas ainda terão o nome definido. Uma delas será batizada por meio de uma votação popular, prevista para novembro. A Guarda Civil Municipal apresentará três opções de nomes para que a população escolha o preferido. O mais votado será adotado para a futura guardiã.

Atualmente, a 1ª Companhia de Operações com Cães da Guarda Civil Municipal de Teresópolis conta com sete cães treinados. Os animais desempenham funções distintas, que incluem proteção patrimonial durante eventos, detecção de armas e drogas e participação em projetos de cinoterapia.

Treinamento e preparação

Segundo a Prefeitura, a formação das futuras integrantes do K9 ficará sob a responsabilidade dos inspetores Passos, Da Graça e Rezende e do subinspetor Loures, profissionais que atuam no treinamento e no cuidado dos cães da 1ª Companhia de Operações com Cães da GCM. O adestrador Ronaldo Jacques também contribuirá voluntariamente para a preparação dos animais.



O treinamento será realizado no Canil K9, localizado no Horto Municipal, e em outros pontos estratégicos da cidade. A proposta é permitir que as cadelas se adaptem a diferentes ambientes e espaços públicos, etapa importante para a futura atuação operacional.



Segundo a GCM, o tempo necessário para a formação depende do desenvolvimento e das características de cada cão. A estimativa é de que as filhotes precisem de cerca de 10 a 12 meses de preparação antes de começar a participar das atividades de trabalho.





Atuação na segurança e em projetos sociais

Quando estiverem preparadas, as novas integrantes poderão atuar na detecção de armas e drogas durante operações conjuntas com outras forças de segurança, como as polícias Militar e Civil.



O trabalho da equipe K9 também inclui iniciativas de aproximação com a comunidade. Entre elas está a cinoterapia, atividade que utiliza a interação com cães como recurso de apoio em ações voltadas ao bem-estar e à socialização de diferentes públicos.



Os projetos desenvolvidos pela corporação incluem atividades em instituições de longa permanência para idosos, com crianças e adolescentes neurodivergentes e em escolas.





A Guarda Civil Municipal (GCM) de Teresópolis recebeu duas filhotes da raça pastor holandês para integrar futuramente a equipe K9. Os animais, ambos com 40 dias de vida, chegaram ao canil da corporação na última segunda-feira (19), por meio de doação de Ronaldo Jacques, adestrador e colaborador voluntário do grupamento.

Uma das cadelas terá o nome escolhido pela população, em votação prevista para novembro. A GCM apresentará três opções para que os moradores escolham a preferida. O nome da outra filhote ainda está sendo definido.

Atualmente, a 1ª Companhia de Operações com Cães conta com sete animais treinados, que atuam na proteção patrimonial durante eventos, na detecção de armas e drogas e em projetos de cinoterapia.

Treinamento e preparação

A formação das novas integrantes ficará sob a responsabilidade dos inspetores Passos, Da Graça e Rezende e do subinspetor Loures, com a colaboração voluntária do adestrador Ronaldo Jacques.

As atividades serão realizadas no Canil K9, localizado no Horto Municipal, e em outros pontos estratégicos da cidade, para que as cadelas se adaptem a diferentes ambientes e espaços públicos.

De acordo com a GCM, o período de preparação varia conforme o desenvolvimento de cada animal, mas a estimativa é de 10 a 12 meses até que estejam aptas a participar das atividades operacionais.

Atuação na segurança e em projetos sociais

Após o treinamento, as cadelas poderão atuar na detecção de armas e drogas em operações conjuntas com as polícias Militar e Civil.

A equipe K9 também participa de projetos de cinoterapia, que utilizam a interação com cães em atividades voltadas ao bem-estar e à socialização. As iniciativas incluem ações em instituições de longa permanência para idosos, escolas e atividades com crianças e adolescentes neurodivergentes.