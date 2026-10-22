Igor Edelstein e Rodiney Turl receberam os empresários locais para debater a adequação à nova escala 5 x 2Jannaina Costa
Cerca de 30 empresas estiveram representadas na reunião, que teve como objetivo ouvir as demandas dos diferentes segmentos do comércio, esclarecer dúvidas e promover o diálogo sobre os possíveis impactos das mudanças na organização das jornadas de trabalho. A iniciativa também busca preparar os empresários para avaliar os desafios operacionais e as medidas necessárias para adequar suas atividades a eventuais alterações na legislação.
Durante o encontro, os representantes dos estabelecimentos puderam apresentar questionamentos relacionados à rotina das empresas, à organização das equipes e aos reflexos que uma eventual mudança na escala poderá trazer para o funcionamento do comércio local.
Entidade conta com assessoria técnica da Fecomércio RJ
A participação dos especialistas contribui para esclarecer aspectos jurídicos e trabalhistas envolvidos no debate, permitindo que os comerciantes compreendam melhor os possíveis cenários e as implicações para suas atividades.
Negociação coletiva é caminho para adequação
A orientação é que os empresários avaliem suas operações, identifiquem períodos de maior demanda e busquem apoio técnico antes de implementar mudanças nas escalas de trabalho.
Sincomércio Teresópolis discute adequação à escala de trabalho 5x2
Entidade reúne comerciantes do município para esclarecer dúvidas e ouvir as demandas do setor
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