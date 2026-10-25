Prefeitura de Teresópolis destaca transporte público e respeito ao resultado das urnas - Bruno Nepomuceno /PMT

Prefeitura de Teresópolis destaca transporte público e respeito ao resultado das urnasBruno Nepomuceno /PMT

Publicado 25/10/2026 22:09





Segundo a administração municipal, servidores estiveram mobilizados desde as primeiras horas do dia, enquanto toda a frota do transporte público municipal permaneceu em operação para facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação. A prefeitura afirmou que a atuação teve como objetivo contribuir para a realização de uma eleição tranquila e garantir o acesso da população ao exercício do voto.



Prefeitura de Teresópolis divulgou, após o encerramento da votação deste domingo (25), uma nota em que reafirma o compromisso com a democracia, a legalidade e o direito de os eleitores escolherem seus candidatos livremente. O governo municipal também destacou a mobilização de servidores e a operação da frota de transporte público durante o segundo turno das eleições presidenciais de 2026.Segundo a administração municipal, servidores estiveram mobilizados desde as primeiras horas do dia, enquanto toda a frota do transporte público municipal permaneceu em operação para facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação. A prefeitura afirmou que a atuação teve como objetivo contribuir para a realização de uma eleição tranquila e garantir o acesso da população ao exercício do voto.

Prefeitura defende respeito às diferenças políticas

Na manifestação, o governo municipal agradeceu aos profissionais envolvidos na operação e à população que participou da votação com respeito e responsabilidade. A nota também enfatiza que o respeito à decisão das urnas e às instituições democráticas deve prevalecer sobre as divergências políticas.



A administração municipal afirmou ainda que continuará trabalhando para toda a cidade, independentemente do resultado eleitoral, com foco no diálogo e no atendimento às necessidades da população.



O texto divulgado pela prefeitura também faz referência à convivência entre cidadãos com diferentes posições políticas e à importância de manter o compromisso com o bem comum após o período eleitoral.



Ao encerrar a nota, o governo municipal reforçou a ideia de responsabilidade coletiva na construção do futuro da cidade, destacando que o direito de escolha pertence a cada eleitor, enquanto o dever de cuidar da população cabe ao poder público.



A manifestação foi divulgada após o fechamento das urnas, em um momento de conclusão da votação e acompanhamento da apuração dos resultados do segundo turno.