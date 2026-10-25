Prefeitura de Teresópolis destaca transporte público e respeito ao resultado das urnasBruno Nepomuceno /PMT
Segundo a administração municipal, servidores estiveram mobilizados desde as primeiras horas do dia, enquanto toda a frota do transporte público municipal permaneceu em operação para facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação. A prefeitura afirmou que a atuação teve como objetivo contribuir para a realização de uma eleição tranquila e garantir o acesso da população ao exercício do voto.
Prefeitura defende respeito às diferenças políticas
A administração municipal afirmou ainda que continuará trabalhando para toda a cidade, independentemente do resultado eleitoral, com foco no diálogo e no atendimento às necessidades da população.
O texto divulgado pela prefeitura também faz referência à convivência entre cidadãos com diferentes posições políticas e à importância de manter o compromisso com o bem comum após o período eleitoral.
Ao encerrar a nota, o governo municipal reforçou a ideia de responsabilidade coletiva na construção do futuro da cidade, destacando que o direito de escolha pertence a cada eleitor, enquanto o dever de cuidar da população cabe ao poder público.
A manifestação foi divulgada após o fechamento das urnas, em um momento de conclusão da votação e acompanhamento da apuração dos resultados do segundo turno.
Prefeitura de Teresópolis divulga nota de compromisso com a democracia
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