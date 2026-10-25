CE Euclides da Cunha, no Alto, com movimentação tranquilaJannaina Costa
Queda de árvore interrompe circulação de ônibus na Prata dos Aredes pela manhã
TRE-RJ registra substituição de urnas e quedas de energia no estado
Cerca de 12,8 milhões de eleitores estavam aptos a votar no estado do Rio de Janeiro neste domingo (25), quando a disputa foi pela Presidência da RepúblicaN, já que a eleição para governador já foi definida em primeiro turno, após a retotalização dos votos pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), que apontou Douglas Ruas (PL) como eleito. A exceção foi Itaguaí, que também realizou eleição suplementar para prefeito. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), não houve registro de ocorrências graves que comprometessem o andamento da votação.
Como mostrou O DIA, 150 urnas eletrônicas haviam sido substituídas até as 15h30, o equivalente a 0,4% dos equipamentos utilizados no segundo turno. Pela manhã, o tribunal contabilizava 95 substituições. Também foram registradas quedas de energia em locais de votação na capital, incluindo os bairros da Penha e da Taquara.
De acordo com o secretário de Tecnologia da Informação do TRE-RJ, Michel Kovacs, as urnas eletrônicas possuem baterias internas que permitem manter o funcionamento durante interrupções no fornecimento de energia. O tribunal também disponibilizou baterias externas e geradores para atender aos locais que necessitassem de suporte. Segundo o TRE-RJ, os problemas técnicos registrados não interromperam a votação.
Teresópolis teve 133.424 eleitores aptos a votar no segundo turno das eleições de 2026. No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, o município contabilizou 133.712 eleitores habilitados, dos quais 103.299 compareceram às urnas, o equivalente a 77,25% do eleitorado. Os dados mostram que mais de 30 mil eleitores deixaram de votar na primeira etapa do pleito.
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