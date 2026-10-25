CE Euclides da Cunha, no Alto, com movimentação tranquila - Jannaina Costa

CE Euclides da Cunha, no Alto, com movimentação tranquilaJannaina Costa

Publicado 25/10/2026 17:04

Depois de um primeiro turno com mais de 30 mil eleitores ausentes , Teresópolis teve um domingo (25) de segundo turno tranquilo. Os eleitores foram às urnas para decidir a disputa pela Presidência da República entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, e Flávio Bolsonaro (PL), senador que concorre pela primeira vez ao cargo.

Segundo informações sobre o balanço local do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), foram registradas apenas algumas quedas de energia elétrica ao longo do dia, sem outras intercorrências relevantes durante a votação. As ocorrências foram pontuais e não alteraram o balanço geral do pleito no município.

Teresópolis teve 133.424 eleitores aptos a votar no segundo turno das eleições de 2026. No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, o município contabilizou 133.712 eleitores habilitados, dos quais 103.299 compareceram às urnas, o equivalente a 77,25% do eleitorado. Os dados mostram que mais de 30 mil eleitores deixaram de votar na primeira etapa do pleito.

Queda de árvore interrompe circulação de ônibus na Prata dos Aredes pela manhã

No início da manhã deste domingo (25), uma árvore caiu sobre a rede elétrica da Enel na Estrada da Prata dos Aredes, no trecho entre a Igreja Batista e o sítio do Jorge Suíço, impedindo a circulação de ônibus pela via e gerando preocupação quanto ao deslocamento dos eleitores até os locais de votação. A Defesa Civil foi acionada e, com o apoio da Associação de Moradores de Canoas, Prata dos Aredes e Varginha, por meio de Wagner e Joel, realizou a retirada da árvore. Após a conclusão do serviço, a estrada foi liberada e os ônibus voltaram a circular normalmente. Não há informações de que os eleitores tenham sido prejudicados pelo incidente.

TRE-RJ registra substituição de urnas e quedas de energia no estado



Cerca de 12,8 milhões de eleitores estavam aptos a votar no estado do Rio de Janeiro neste domingo (25), quando a disputa foi pela Presidência da RepúblicaN, já que a eleição para governador já foi definida em primeiro turno, após a retotalização dos votos pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), que apontou Douglas Ruas (PL) como eleito. A exceção foi Itaguaí, que também realizou eleição suplementar para prefeito. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), não houve registro de ocorrências graves que comprometessem o andamento da votação.



150 urnas eletrônicas haviam sido substituídas até as 15h30, o equivalente a 0,4% dos equipamentos utilizados no segundo turno. Pela manhã, o tribunal contabilizava 95 substituições. Também foram registradas quedas de energia em locais de votação na capital, incluindo os bairros da Penha e da Taquara.



De acordo com o secretário de Tecnologia da Informação do TRE-RJ, Michel Kovacs, as urnas eletrônicas possuem baterias internas que permitem manter o funcionamento durante interrupções no fornecimento de energia. O tribunal também disponibilizou baterias externas e geradores para atender aos locais que necessitassem de suporte. Segundo o TRE-RJ, os problemas técnicos registrados não interromperam a votação. Cerca de 12,8 milhões de eleitores estavam aptos a votar no estado do Rio de Janeiro neste domingo (25), quando a disputa foi pela Presidência da RepúblicaN, já que a eleição para governador já foi definida em primeiro turno, após a retotalização dos votos pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), que apontou Douglas Ruas (PL) como eleito. A exceção foi Itaguaí, que também realizou eleição suplementar para prefeito. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), não houve registro de ocorrências graves que comprometessem o andamento da votação. Como mostrou O DIA, 150 urnas eletrônicas haviam sido substituídas até as 15h30, o equivalente a 0,4% dos equipamentos utilizados no segundo turno. Pela manhã, o tribunal contabilizava 95 substituições. Também foram registradas quedas de energia em locais de votação na capital, incluindo os bairros da Penha e da Taquara.De acordo com o secretário de Tecnologia da Informação do TRE-RJ, Michel Kovacs, as urnas eletrônicas possuem baterias internas que permitem manter o funcionamento durante interrupções no fornecimento de energia. O tribunal também disponibilizou baterias externas e geradores para atender aos locais que necessitassem de suporte. Segundo o TRE-RJ, os problemas técnicos registrados não interromperam a votação.

Teresópolis teve 133.424 eleitores aptos a votar no segundo turno das eleições de 2026. No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, o município contabilizou 133.712 eleitores habilitados, dos quais 103.299 compareceram às urnas, o equivalente a 77,25% do eleitorado. Os dados mostram que mais de 30 mil eleitores deixaram de votar na primeira etapa do pleito.