Sincómercio destacou que divergência partidárias não justiticam hostilidades, intimidações ou discriminações (na foto, Igor Edelstein, presidente)Jannaina Costa
No município, a iniciativa encontrou vozes de integrantes de movimentos do campo político conservador. A campanha provocou reações de representantes do poder público, entidades empresariais e organizações políticas, que criticam a associação de estabelecimentos comerciais às preferências partidárias de seus proprietários.
Em manifestações nas redes sociais, defensores da iniciativa incentivaram a identificação de comerciantes supostamente alinhados ao PT e a suspensão de compras nesses estabelecimentos. A circulação de listas com nomes de empresas e profissionais ampliou a repercussão do caso e levantou questionamentos sobre os limites da manifestação política e os possíveis impactos econômicos da campanha.
Representantes do movimento defendem iniciativa
Rafa afirmou que o movimento não pretende desrespeitar ou depredar os estabelecimentos, mas garantir a liberdade de escolha dos consumidores. Ele também questionou a preocupação manifestada por setores da esquerda com a campanha, argumentando que os petistas deveriam poder demonstrar publicamente suas posições políticas, assim como fazem os apoiadores do ex-presidente.
O advogado Klauss Fins, vice-presidente do Foro do Brasil, gravou um vídeo defendendo a proposta. Ao O DIA, afirmou que trata-se de liberdade de escolha dos consumidores nas relações comerciais, inclusive com base em afinidades políticas.
“É exatamente o da liberdade absoluta da vida econômica do cidadão, negociando, comprando, consumindo e fazendo negócios de acordo com sua livre vontade, privilegiando, ou não, o prestador de serviços ou o comerciante que tenha afinidade com suas convicções e valores, inclusive as políticas, que tanto afetam a própria economia”, afirmou.
O advogado acrescentou que conhecer o posicionamento político de comerciantes e prestadores de serviços facilitaria essa escolha. “Se soubermos qual a posição política de cada um, tal escolha obviamente é facilitada, e cada um poderá escolher, com liberdade, com quem se relacionará comercialmente”, disse.
Governo e entidades comerciais repudiam campanha
A Prefeitura ressaltou que a democracia pressupõe a convivência entre diferentes ideias e que os cidadãos devem ter liberdade para manifestar suas convicções sem receio de represálias pessoais, profissionais ou econômicas. A administração municipal também destacou a importância do comércio para a geração de empregos, renda e desenvolvimento local. A nota foi concluída com a mensagem: “As eleições passam. O respeito deve permanecer”.
O Sincomércio também se posicionou contra a campanha, repudiando hostilidades, e reforçou que divergências políticas não justificam ataques pessoais, constrangimentos ou iniciativas capazes de comprometer a reputação e a sustentabilidade dos negócios.
A entidade destacou que o respeito deve se estender aos funcionários, que não podem ser alvo de hostilidade por terem opiniões políticas diferentes das de seus empregadores, colegas ou clientes. O sindicato defendeu que os estabelecimentos comerciais sejam ambientes de respeito, independentemente das convicções de empresários, trabalhadores e consumidores.
A Câmara Municipal de Teresópolis também manifestou preocupação com episódios de hostilidade contra empresários e funcionários por suas convicções políticas. Em nota, destacou que divergências partidárias não justificam constrangimentos, intimidações ou discriminação e reafirmou o compromisso do Legislativo com a democracia, a liberdade individual e o respeito aos direitos fundamentais.
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