A visitação será permitida das 8h às 17h em todos os cemitérios municipaisDivulgação PMT

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Jannaina Costa
Os cemitérios municipais de Teresópolis terão horário especial de visitação nesta segunda-feira (2), Dia de Finados. A expectativa da Prefeitura é receber cerca de quatro mil pessoas nos nove espaços públicos da cidade. Para organizar o movimento, a Guarda Civil Municipal (GCM) realizará uma operação de trânsito nas proximidades do Cemitério Municipal Carlinda Berlim, principal campo-santo do município, localizado no bairro da Fonte Santa.

A visitação será permitida das 8h às 17h, tanto no cemitério localizado na área urbana quanto nas oito unidades da zona rural. A administração municipal reforçou os serviços de limpeza e manutenção dos espaços para receber os visitantes.

Trânsito terá mudanças no acesso ao Carlinda Berlim

A operação da Guarda Municipal será realizada das 7h às 17h, na Estrada Wenceslau José de Medeiros, nas proximidades da portaria do Cemitério Carlinda Berlim, na Fonte Santa. O objetivo é organizar a circulação de veículos e garantir o acesso seguro das pessoas que irão prestar homenagens aos familiares e amigos falecidos.

Para facilitar o fluxo, haverá restrições de estacionamento em determinados trechos da Avenida Caingá, principal via de acesso ao cemitério. A saída dos veículos será feita pela Travessa General José Ribeiro, localizada na parte alta do espaço.

A orientação é que os motoristas respeitem a sinalização e as instruções dos agentes de trânsito durante o período de maior movimento.

Nove cemitérios estarão abertos

Além do Carlinda Berlim, na área urbana, os cemitérios de Canoas, Venda Nova, Bonsucesso, Vieira, Santa Rita, Rio Preto, Serra do Capim e Vale Alpino, na zona rural, também estarão abertos para visitação.

Nos últimos dias, equipes das secretarias municipais de Obras e Serviços Públicos e de Limpeza Pública intensificaram os trabalhos de capina, poda e varrição. Também foram realizadas pinturas pontuais em muros, portões, meios-fios, postes e na fachada da capela mortuária.

No Carlinda Berlim, a equipe administrativa estará reforçando o atendimento para orientar os visitantes sobre a localização de gavetas e túmulos.

Orientações para os visitantes

A Prefeitura orienta que os visitantes aproveitem o período da manhã para realizar as visitas, quando o movimento costuma ser menor. A recomendação é utilizar roupas e calçados confortáveis, além de levar água para se manter hidratado. Em caso de chuva, é importante redobrar a atenção nas áreas de circulação dos cemitérios. Os visitantes também devem respeitar as orientações dos funcionários e agentes de trânsito, contribuindo para a organização e a segurança durante as homenagens.

Missa será celebrada às 9h

A programação religiosa do Dia de Finados contará com uma missa às 9h, no Cemitério Carlinda Berlim. A celebração será realizada pela Paróquia de São Cristóvão, localizada em Fonte Santa.

Feriado com expectativa de pancadas de chuva

A previsão do tempo para o feriado do Dia de Finados, em Teresópolis, indica céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia. As temperaturas devem variar entre 18°C e 26°C. A orientação é que os visitantes dos cemitérios levem guarda-chuva ou capa de chuva e acompanhem as atualizações meteorológicas antes de sair de casa.
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