A visitação será permitida das 8h às 17h em todos os cemitérios municipaisDivulgação PMT
A visitação será permitida das 8h às 17h, tanto no cemitério localizado na área urbana quanto nas oito unidades da zona rural. A administração municipal reforçou os serviços de limpeza e manutenção dos espaços para receber os visitantes.
Trânsito terá mudanças no acesso ao Carlinda Berlim
Para facilitar o fluxo, haverá restrições de estacionamento em determinados trechos da Avenida Caingá, principal via de acesso ao cemitério. A saída dos veículos será feita pela Travessa General José Ribeiro, localizada na parte alta do espaço.
A orientação é que os motoristas respeitem a sinalização e as instruções dos agentes de trânsito durante o período de maior movimento.
Nove cemitérios estarão abertos
Nos últimos dias, equipes das secretarias municipais de Obras e Serviços Públicos e de Limpeza Pública intensificaram os trabalhos de capina, poda e varrição. Também foram realizadas pinturas pontuais em muros, portões, meios-fios, postes e na fachada da capela mortuária.
No Carlinda Berlim, a equipe administrativa estará reforçando o atendimento para orientar os visitantes sobre a localização de gavetas e túmulos.
Orientações para os visitantes
Missa será celebrada às 9h
Feriado com expectativa de pancadas de chuva
Finados com esquema especial de trânsito e visitação em cemitérios
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