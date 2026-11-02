A intervenção integra um projeto de reorganização do trânsito na região da antiga fábrica Sudamtex. - Arquivo

A intervenção integra um projeto de reorganização do trânsito na região da antiga fábrica Sudamtex.Arquivo

Publicado 02/11/2026 12:22





A intervenção integra um projeto de reorganização do trânsito na região da antiga fábrica Sudamtex. A proposta é permitir que veículos vindos de bairros como Meudon, Jardim Meudon, Bom Retiro e São Pedro utilizem um caminho alternativo para chegar ao Alto, sem precisar passar pela Rua Olegário Bernardes.



Durante o período experimental, a estrutura utiliza barreiras flexíveis para orientar os veículos. O formato permite que a configuração seja ajustada conforme a circulação observada no local.



Motoristas que circulam pelo centro de Teresópolis poderão contar com uma nova opção de deslocamento em direção ao Alto. A Prefeitura iniciou testes de uma rotatória no encontro das ruas Tenente Luiz Meirelles e Waldir Barbosa Moreira, nas proximidades do Terminal Rodoviário José de Carvalho Janotti.A intervenção integra um projeto de reorganização do trânsito na região da antiga fábrica Sudamtex. A proposta é permitir que veículos vindos de bairros como Meudon, Jardim Meudon, Bom Retiro e São Pedro utilizem um caminho alternativo para chegar ao Alto, sem precisar passar pela Rua Olegário Bernardes.Durante o período experimental, a estrutura utiliza barreiras flexíveis para orientar os veículos. O formato permite que a configuração seja ajustada conforme a circulação observada no local.

Trânsito passa por avaliação

A nova organização viária prevê a passagem pela área da antiga Sudamtex, com acesso à Rua Nova Friburgo, na Várzea. A mudança poderá alterar o percurso de quem utiliza a região para se deslocar entre diferentes bairros da cidade.



A fase de testes permitirá avaliar o comportamento dos motoristas e verificar se a rotatória atende às necessidades de circulação. A configuração poderá ser modificada antes da implantação definitiva.



Um dos pontos pendentes para a conclusão da intervenção é a remoção de um poste pela concessionária Enel. A previsão divulgada é que a estrutura permanente fique pronta até o fim de 2026.

Motoristas devem ficar atentos às mudanças

A implantação da nova rotatória exige atenção dos condutores, principalmente durante o período de adaptação. A orientação é reduzir a velocidade ao se aproximar do cruzamento, observar a sinalização e respeitar a preferência de passagem dos veículos que já estiverem circulando pela estrutura. Pedestres também devem redobrar os cuidados ao atravessar as vias próximas.



A avaliação do sistema deverá considerar o volume de veículos que passam pelo local e a fluidez do trânsito nos horários de maior movimento. Esses dados podem ajudar a identificar eventuais pontos de retenção e a necessidade de ajustes na organização viária. A expectativa é que a intervenção contribua para tornar o deslocamento entre os bairros mais prático, especialmente para quem utiliza o acesso ao Alto no dia a dia.



Mudanças no trânsito incluem novos semáforos

A reestruturação viária de Teresópolis também inclui a modernização dos semáforos. A Prefeitura iniciou a instalação de equipamentos inteligentes, que poderão ser controlados remotamente pela Central de Monitoramento da Guarda Municipal. A tecnologia permite ajustar os tempos de abertura e fechamento dos sinais de acordo com as condições do trânsito. O primeiro cruzamento contemplado foi o da Avenida Feliciano Sodré com a Rua Nova Friburgo. A substituição dos demais equipamentos será realizada gradativamente, com previsão inicial de conclusão em até 20 dias, prazo sujeito a alterações em razão das condições climáticas.