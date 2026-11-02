A intervenção integra um projeto de reorganização do trânsito na região da antiga fábrica Sudamtex.Arquivo
A intervenção integra um projeto de reorganização do trânsito na região da antiga fábrica Sudamtex. A proposta é permitir que veículos vindos de bairros como Meudon, Jardim Meudon, Bom Retiro e São Pedro utilizem um caminho alternativo para chegar ao Alto, sem precisar passar pela Rua Olegário Bernardes.
Durante o período experimental, a estrutura utiliza barreiras flexíveis para orientar os veículos. O formato permite que a configuração seja ajustada conforme a circulação observada no local.
Trânsito passa por avaliação
A nova organização viária prevê a passagem pela área da antiga Sudamtex, com acesso à Rua Nova Friburgo, na Várzea. A mudança poderá alterar o percurso de quem utiliza a região para se deslocar entre diferentes bairros da cidade.
A fase de testes permitirá avaliar o comportamento dos motoristas e verificar se a rotatória atende às necessidades de circulação. A configuração poderá ser modificada antes da implantação definitiva.
Um dos pontos pendentes para a conclusão da intervenção é a remoção de um poste pela concessionária Enel. A previsão divulgada é que a estrutura permanente fique pronta até o fim de 2026.
Motoristas devem ficar atentos às mudanças
A avaliação do sistema deverá considerar o volume de veículos que passam pelo local e a fluidez do trânsito nos horários de maior movimento. Esses dados podem ajudar a identificar eventuais pontos de retenção e a necessidade de ajustes na organização viária. A expectativa é que a intervenção contribua para tornar o deslocamento entre os bairros mais prático, especialmente para quem utiliza o acesso ao Alto no dia a dia.
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