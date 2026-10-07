Projeto prevê melhora na mobilidade urbana local - Foto: Divulgação/PMTR

Projeto prevê melhora na mobilidade urbana localFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 07/10/2026 17:56

O prefeito de Três Rios , Jonas Dico, e o secretário municipal de Obras, Ricardo Monteiro, realizaram, na terça-feira (06), uma visita técnica juntamente a representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) ao local onde está previsto um novo acesso ao município pela BR-393. A vistoria teve como objetivo acompanhar de perto as condições da área e os detalhes relacionados ao projeto apresentado pela Prefeitura.

A vistoria faz parte das etapas finais de análise do projeto apresentado pela Prefeitura. A proposta prevê a implantação de um novo dispositivo de acesso, localizado no km 171 da rodovia, nas proximidades do Fórum, com ligação à Rua Vereador Mário Reis. A estrutura foi planejada para criar uma nova alternativa de circulação entre a rodovia e a área urbana do município.

De acordo com o projeto, o acesso contará com uma passagem subterrânea sob a BR-393, permitindo uma nova ligação viária com o município. A intervenção tem como objetivo melhorar a mobilidade urbana, ampliar a segurança viária e facilitar o deslocamento de moradores e motoristas que utilizam a rodovia. A expectativa é que a nova estrutura também ajude a organizar o fluxo de veículos na região e ofereça uma alternativa de acesso para quem precisa chegar à área próxima ao Fórum.

Durante a visita, a equipe técnica do DNIT realizou uma vistoria de campo para avaliar as condições do local e os aspectos de engenharia necessários para a implantação do futuro acesso. A análise considera as características da área e os requisitos necessários para a execução da passagem subterrânea prevista no projeto, além das condições do trecho da BR-393 onde a intervenção será realizada.

O projeto está em fase final, aguardando a aprovação. A expectativa é que, após a conclusão das análises e das etapas necessárias para a liberação da intervenção, as obras possam começar no primeiro semestre de 2027. A Prefeitura acompanha o andamento do processo junto ao DNIT para viabilizar a execução do projeto dentro do cronograma previsto.

A implantação do novo acesso é tratada pela administração municipal como uma importante intervenção de infraestrutura viária para Três Rios. Além de representar uma nova opção de ligação com a BR-393, a obra é considerada uma medida para melhorar as condições de circulação e segurança na região. O município também espera que a intervenção contribua para reduzir situações de risco e os acidentes registrados no trecho.

“Essa é uma obra que estamos tratando com muita responsabilidade e que representa um avanço importante para nosso município. Estamos trabalhando para viabilizar uma solução definitiva que melhore a mobilidade, dê mais segurança aos motoristas e moradores e, principalmente, contribua para reduzir os acidentes nessa região. É mais uma conquista que estamos buscando para melhorar a qualidade de vida da nossa população”, destacou o prefeito Jonas Dico.