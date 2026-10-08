Pneumo 20 está disponível em Três Rios - Foto: Rafael Nascimento/Ministério da Saúde

Pneumo 20 está disponível em Três RiosFoto: Rafael Nascimento/Ministério da Saúde

Publicado 08/10/2026 14:48 | Atualizado 08/10/2026 14:49





As doses estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, nas unidades de saúde.



Para receber a vacina, é necessário apresentar o CPF, documento que comprove a data de nascimento e permita a confirmação da idade e, se disponível, a caderneta de vacinação. A Prefeitura de Três Rios, através da Secretaria Municipal de Saúde , está disponibilizando a vacina Pneumo 20 nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. A vacinação é destinada a crianças a partir de 2 meses e menores de 5 anos, além de idosos com 85 anos ou mais.As doses estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, nas unidades de saúde.Para receber a vacina, é necessário apresentar o CPF, documento que comprove a data de nascimento e permita a confirmação da idade e, se disponível, a caderneta de vacinação.

Esquema vacinal

A Pneumo 20 não é indicada para crianças que já completaram o esquema vacinal com a vacina pneumocócica 10-valente (Pneumo 10), conforme estabelecido pelo Calendário Nacional de Vacinação.



Dessa forma, não é necessário retornar à unidade de saúde para substituir ou complementar um esquema vacinal já concluído com a Pneumo 10 pela Pneumo 20.



Em caso de dúvida sobre a situação vacinal, a orientação é procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima e apresentar a caderneta para avaliação da equipe de saúde.

Pneumo 20

A vacina Pneumo 20, também chamada de pneumocócica conjugada 20-valente (PCV20), é utilizada para proteger contra infecções provocadas pela bactéria Streptococcus pneumoniae, conhecida como pneumococo. O microrganismo pode causar doenças como pneumonia, meningite, otite e infecções generalizadas, especialmente em crianças pequenas, idosos e pessoas com determinadas condições de saúde.



A principal característica da Pneumo 20 é a proteção contra 20 tipos diferentes de pneumococo. A vacina estimula o sistema imunológico a reconhecer essas bactérias e produzir uma resposta de defesa, reduzindo o risco de desenvolvimento de formas graves das doenças pneumocócicas.



A indicação e o esquema de aplicação variam de acordo com a idade e as condições de saúde de cada pessoa. Em alguns casos, a vacina pode ser recomendada para adultos mais velhos ou pessoas que apresentam maior risco de complicações, além de fazer parte da proteção infantil em determinados calendários de vacinação.



A vacinação é uma das principais formas de prevenção contra as doenças causadas pelo pneumococo. Mesmo quando não impede completamente uma infecção, a imunização pode contribuir para diminuir a gravidade do quadro e o risco de complicações.



A aplicação deve ser feita conforme as orientações das autoridades de saúde e de profissionais de vacinação, que avaliam o histórico vacinal e as características de cada paciente.