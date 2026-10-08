Pneumo 20 está disponível em Três RiosFoto: Rafael Nascimento/Ministério da Saúde
As doses estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, nas unidades de saúde.
Para receber a vacina, é necessário apresentar o CPF, documento que comprove a data de nascimento e permita a confirmação da idade e, se disponível, a caderneta de vacinação.
Esquema vacinal
Dessa forma, não é necessário retornar à unidade de saúde para substituir ou complementar um esquema vacinal já concluído com a Pneumo 10 pela Pneumo 20.
Em caso de dúvida sobre a situação vacinal, a orientação é procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima e apresentar a caderneta para avaliação da equipe de saúde.
Pneumo 20
A principal característica da Pneumo 20 é a proteção contra 20 tipos diferentes de pneumococo. A vacina estimula o sistema imunológico a reconhecer essas bactérias e produzir uma resposta de defesa, reduzindo o risco de desenvolvimento de formas graves das doenças pneumocócicas.
A indicação e o esquema de aplicação variam de acordo com a idade e as condições de saúde de cada pessoa. Em alguns casos, a vacina pode ser recomendada para adultos mais velhos ou pessoas que apresentam maior risco de complicações, além de fazer parte da proteção infantil em determinados calendários de vacinação.
A vacinação é uma das principais formas de prevenção contra as doenças causadas pelo pneumococo. Mesmo quando não impede completamente uma infecção, a imunização pode contribuir para diminuir a gravidade do quadro e o risco de complicações.
A aplicação deve ser feita conforme as orientações das autoridades de saúde e de profissionais de vacinação, que avaliam o histórico vacinal e as características de cada paciente.
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