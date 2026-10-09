Guarda Municipal de Três Rios - Foto: Divulgação/PMTR

Guarda Municipal de Três RiosFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 09/10/2026 21:33





Em janeiro, foram contabilizadas 983 ações e atendimentos. O número passou para 3.082 em julho, chegou a 3.258 em agosto e alcançou, em setembro, a marca de 3.705 ações.



Entre os principais destaques do mês estão as 1.367 ações de trânsito, que envolveram fiscalização, apoio operacional, sinalização viária, além de suporte a eventos e obras públicas. Também foram registradas 796 autuações relacionadas a infrações de trânsito e posturas, encaminhadas e formalizadas junto à JARI Municipal. A Guarda Civil Municipal de Três Rios encerrou o mês de setembro com um novo recorde de produtividade. Ao todo, foram registradas 3.705 ações e atendimentos, número 13,72% superior ao contabilizado em agosto, quando foram realizadas 3.258 ações operacionais.Em janeiro, foram contabilizadas 983 ações e atendimentos. O número passou para 3.082 em julho, chegou a 3.258 em agosto e alcançou, em setembro, a marca de 3.705 ações.Entre os principais destaques do mês estão as 1.367 ações de trânsito, que envolveram fiscalização, apoio operacional, sinalização viária, além de suporte a eventos e obras públicas. Também foram registradas 796 autuações relacionadas a infrações de trânsito e posturas, encaminhadas e formalizadas junto à JARI Municipal.

Proteção e prevenção

As ações de proteção e prevenção também tiveram papel de destaque no trabalho desenvolvido pela Guarda Municipal. A Ronda Maria da Penha realizou 164 ações durante o mês, com acompanhamento e proteção de mulheres que possuem medidas protetivas, além da integração com a rede de proteção.



Já a Ronda Escolar contabilizou 360 ações, ampliando a presença dos agentes nas unidades de ensino e em seus entornos. O trabalho inclui segurança nas travessias de pedestres, ações preventivas e atividades educativas voltadas à comunidade escolar.



Outro destaque foi o Patrulhamento Ciclístico Noturno, responsável por 160 ações em áreas comerciais, praças e espaços de lazer, fortalecendo a presença preventiva da Guarda em diferentes pontos da cidade.



Na área de ordenamento urbano, foram realizadas 688 ações de fiscalização de posturas e atuação operacional integrada, incluindo fiscalização do comércio e medidas voltadas à preservação e organização dos espaços públicos.

Tecnologia e proximidade com a população

A tecnologia também faz parte da estratégia de segurança pública municipal. Em setembro, a Central de Monitoramento e Controle contabilizou 96 registros operacionais, com utilização de monitoramento 24 horas, análise de imagens, tecnologia OCR e apoio ao despacho de viaturas.



O Serviço de Atendimento Telefônico através do número 153 recebeu 74 atendimentos no período, mantendo um canal direto entre a população e a Guarda Municipal para denúncias, solicitações e acionamentos.



O prefeito Jonas Dico destacou a importância do trabalho realizado pelas equipes e o compromisso da gestão municipal com a segurança e o bem-estar da população. “Esse resultado mostra que estamos avançando e que o trabalho da nossa Guarda Municipal está cada vez mais presente nas ruas de Três Rios e próximo da população. São milhares de ações voltadas à prevenção, à organização da cidade e à proteção das pessoas. Vamos continuar investindo em estrutura, tecnologia, capacitação e valorização dos nossos agentes, para que Três Rios siga oferecendo mais segurança e qualidade de vida para todos”, afirmou.