Guarda Municipal de Três RiosFoto: Divulgação/PMTR
Em janeiro, foram contabilizadas 983 ações e atendimentos. O número passou para 3.082 em julho, chegou a 3.258 em agosto e alcançou, em setembro, a marca de 3.705 ações.
Entre os principais destaques do mês estão as 1.367 ações de trânsito, que envolveram fiscalização, apoio operacional, sinalização viária, além de suporte a eventos e obras públicas. Também foram registradas 796 autuações relacionadas a infrações de trânsito e posturas, encaminhadas e formalizadas junto à JARI Municipal.
Proteção e prevenção
Já a Ronda Escolar contabilizou 360 ações, ampliando a presença dos agentes nas unidades de ensino e em seus entornos. O trabalho inclui segurança nas travessias de pedestres, ações preventivas e atividades educativas voltadas à comunidade escolar.
Outro destaque foi o Patrulhamento Ciclístico Noturno, responsável por 160 ações em áreas comerciais, praças e espaços de lazer, fortalecendo a presença preventiva da Guarda em diferentes pontos da cidade.
Na área de ordenamento urbano, foram realizadas 688 ações de fiscalização de posturas e atuação operacional integrada, incluindo fiscalização do comércio e medidas voltadas à preservação e organização dos espaços públicos.
Tecnologia e proximidade com a população
O Serviço de Atendimento Telefônico através do número 153 recebeu 74 atendimentos no período, mantendo um canal direto entre a população e a Guarda Municipal para denúncias, solicitações e acionamentos.
O prefeito Jonas Dico destacou a importância do trabalho realizado pelas equipes e o compromisso da gestão municipal com a segurança e o bem-estar da população. “Esse resultado mostra que estamos avançando e que o trabalho da nossa Guarda Municipal está cada vez mais presente nas ruas de Três Rios e próximo da população. São milhares de ações voltadas à prevenção, à organização da cidade e à proteção das pessoas. Vamos continuar investindo em estrutura, tecnologia, capacitação e valorização dos nossos agentes, para que Três Rios siga oferecendo mais segurança e qualidade de vida para todos”, afirmou.
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