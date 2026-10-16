Atletas foram recebidos por Jonas Dico - Foto: Divulgação/PMTR

Atletas foram recebidos por Jonas DicoFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 16/10/2026 16:00

O prefeito Jonas Dico recebeu, nesta quarta-feira (14), os cinco atletas trirrienses que conquistaram o vice-campeonato no Microfutsal World Championship, competição internacional realizada entre os dias 7 e 11 de outubro, na cidade de Kaluga, na Rússia.



Os jogadores integram a equipe adulta de futsal de Três Rios e representaram o município e o Brasil no torneio, ficando atrás apenas da equipe russa, referência na modalidade.



Durante o encontro com o prefeito, os atletas e integrantes da comissão técnica compartilharam a experiência de participar de uma competição mundial, conhecer um novo país e enfrentar equipes de alto nível. Um dos destaques da equipe foi o jogador Daniel Valentim, de Três Rios, artilheiro do campeonato com 21 gols.



O atleta Maxwel Antônio agradeceu à Prefeitura pelo apoio e falou sobre a emoção de disputar a competição na Rússia. “Foi uma competição difícil, com grandes equipes. Ficamos muito felizes com o apoio e com a conquista do vice-campeonato, levando o nome de Três Rios para o cenário internacional”.



Durante a recepção, o prefeito Jonas Dico ressaltou a importância do investimento no esporte como ferramenta de transformação social. “Fico feliz em poder contribuir com o esporte e ver esses atletas levando o nome de Três Rios para o mundo. Queremos que eles sejam exemplo para nossos jovens, mostrando que o esporte abre caminhos. Vamos inaugurar o novo ginásio poliesportivo e continuar buscando parceiros para investir e desenvolver cada vez mais todas as modalidades. O esporte é saúde, educação e disciplina”, afirmou o prefeito.

Apoio do governo municipal ampliou participação trirriense na competição

Inicialmente, três integrantes da equipe já tinham as passagens custeadas pela organização internacional. Com a iniciativa da Prefeitura de Três Rios e a aprovação de um projeto de lei pela Câmara Municipal, foi possível viabilizar o custeio das passagens de outros dois atletas.



Com o apoio, o município ampliou de três para cinco o número de representantes da equipe trirriense na competição, garantindo que mais jogadores tivessem a oportunidade de disputar um campeonato internacional e representar o Brasil.