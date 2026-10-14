Quadra reformada da Escola Municipal Maria das Graças VieiraFoto: Divulgação/PMTR

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Enzo Gabriel
A Prefeitura de Três Rios realizou, na última semana, a inauguração da cobertura da quadra da Escola Municipal Maria das Graças Vieira e as obras de reforma da unidade, localizada no bairro Santa Terezinha. A solenidade reuniu autoridades municipais, profissionais da Educação e membros da comunidade escolar.

O espaço passou por uma série de intervenções estruturais, proporcionando mais segurança, conforto e melhores condições para o desenvolvimento das atividades escolares. Entre os serviços executados estão a instalação da cobertura da quadra, nova pintura do piso, regularização do piso do corredor de acesso à quadra e melhorias no muro da escola, além da substituição dos vidros quebrados da unidade e dos serviços de acabamento e pintura da arquibancada.

Com a cobertura, os alunos passam a contar com um ambiente mais adequado para a realização de aulas de Educação Física, atividades recreativas, projetos pedagógicos e eventos escolares, independentemente das condições climáticas.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Jonas Dico; da primeira-dama, Lívia Medeiros; dos vereadores Anderson Muriçoca e Luiz Alberto Barbosa; do secretário municipal de Obras, Infraestrutura e Habitação, Ricardo Monteiro; do secretário municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Bernardo Goytacazes; e da diretora da unidade escolar, Michely Bastos.

Para o prefeito Jonas Dico, investir na estrutura das escolas é também investir diretamente na qualidade do ensino e no futuro das crianças do município.

"A inauguração representa um importante avanço para a comunidade escolar de Santa Terezinha, que passa a contar com uma estrutura renovada, preparada para atender às necessidades dos alunos e fortalecer as atividades educacionais da unidade. Além de ampliar as possibilidades de utilização do espaço, a reforma contribui para incentivar a prática esportiva, a integração entre os estudantes e o desenvolvimento de atividades que vão além da sala de aula", destacou o prefeito.

Obras no Colégio Municipal Walter Francklin

A quadra poliesportiva do Colégio Municipal Walter Francklin também passou por reformas. O local recebeu um novo telhado e reforço estrutural na cobertura. A quadra da unidade escolar também recebeu uma nova pintura, reforma dos banheiros de apoio e vestiários, além da instalação de novos refletores.