Quadra reformada da Escola Municipal Maria das Graças VieiraFoto: Divulgação/PMTR
O espaço passou por uma série de intervenções estruturais, proporcionando mais segurança, conforto e melhores condições para o desenvolvimento das atividades escolares. Entre os serviços executados estão a instalação da cobertura da quadra, nova pintura do piso, regularização do piso do corredor de acesso à quadra e melhorias no muro da escola, além da substituição dos vidros quebrados da unidade e dos serviços de acabamento e pintura da arquibancada.
Com a cobertura, os alunos passam a contar com um ambiente mais adequado para a realização de aulas de Educação Física, atividades recreativas, projetos pedagógicos e eventos escolares, independentemente das condições climáticas.
A cerimônia contou com a presença do prefeito Jonas Dico; da primeira-dama, Lívia Medeiros; dos vereadores Anderson Muriçoca e Luiz Alberto Barbosa; do secretário municipal de Obras, Infraestrutura e Habitação, Ricardo Monteiro; do secretário municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Bernardo Goytacazes; e da diretora da unidade escolar, Michely Bastos.
Para o prefeito Jonas Dico, investir na estrutura das escolas é também investir diretamente na qualidade do ensino e no futuro das crianças do município.
"A inauguração representa um importante avanço para a comunidade escolar de Santa Terezinha, que passa a contar com uma estrutura renovada, preparada para atender às necessidades dos alunos e fortalecer as atividades educacionais da unidade. Além de ampliar as possibilidades de utilização do espaço, a reforma contribui para incentivar a prática esportiva, a integração entre os estudantes e o desenvolvimento de atividades que vão além da sala de aula", destacou o prefeito.
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