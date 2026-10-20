Cerimônia de abertura do JEM 2026Foto: Divulgação/PMTR
Jogos Estudantis Municipais de Três Rios reúnem 27 escolas até novembro
Cerimônia na Praça da Juventude marcou o início da competição, que promove integração entre estudantes das redes municipal, estadual e particular
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Firjan SENAI SESI Três Rios promove campanha de doação de sangue nesta terça-feira
Ação integra o programa Firjan Cidadã e busca mobilizar a população do município para salvar vidas
Três Rios reúne profissionais de saúde do Centro-Sul em capacitação sobre febre maculosa
Evento foi promovido pela Secretaria de Saúde de Três Rios, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e a Fundação Oswaldo Cruz
Prefeitura de Três Rios promove ação do Outubro Rosa neste domingo na Beira Rio
Evento na Beira Rio terá corrida, serviços de saúde, atrações infantis e arrecadação solidária na Avenida Alberto Lavinas
Prefeito recebe atletas trirrienses vice-campeões do Mundial de microfutsal na Rússia
Cinco atletas do município participaram da competição, realizada entre os dias 7 e 11 de outubro, em Kaluga, na Rússia
Secretaria de Saúde de Três Rios treina agentes para prevenção à febre maculosa
Capacitação reúne agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde para orientar a população sobre os riscos e cuidados com a doença
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