Cerimônia de abertura do JEM 2026 - Foto: Divulgação/PMTR

Cerimônia de abertura do JEM 2026Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 20/10/2026 14:28

A edição de 2026 dos Jogos Estudantis Municipais (JEM) de Três Rios começou nesta segunda-feira (19), com uma cerimônia de abertura realizada na Praça da Juventude. A solenidade reuniu estudantes, professores, autoridades municipais e representantes de instituições de ensino, dando início à programação esportiva, que segue até o dia 18 de novembro. Neste ano, 27 escolas e colégios das redes municipal, estadual e particular participam da competição.

Promovido pela Prefeitura de Três Rios, o evento busca incentivar a prática esportiva no ambiente escolar e ampliar a convivência entre alunos de diferentes instituições. Além das disputas, a iniciativa tem como proposta estimular valores como disciplina, respeito, companheirismo e espírito de equipe. A realização conta com o apoio do Sesc/Sicomércio e da Escolinha do Flamengo.

A programação de abertura começou com a concentração das unidades de ensino e o desfile das delegações, quando os estudantes representaram suas respectivas escolas. A cerimônia também contou com o juramento do atleta, reforçando o compromisso dos participantes com o respeito às regras, aos adversários e aos princípios de uma competição justa.

Outro destaque foi a execução do Hino Nacional Brasileiro pela banda da Escola Municipal Américo Silva, seguida de uma apresentação de dança. A solenidade teve a participação do secretário municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Bernardo Goytacazes; do secretário municipal de Esportes e Lazer, André Tadeu; da secretária municipal de Comunicação, Janaína Macedo; do secretário municipal de Ordem Pública, Rogério Chagas; e dos vereadores Rafael Silva, Professor Flávio Duarte e Carlos Domingues (Pipe).

Durante a abertura, o prefeito Jonas Dico ressaltou a importância dos jogos para a formação dos estudantes e para a aproximação entre as comunidades escolares.

"Mais do que uma competição, o JEM representa uma oportunidade de integração entre estudantes de diferentes instituições, incentivando novas amizades, a descoberta de talentos e o desenvolvimento de habilidades importantes para a vida dentro e fora das quadras. Com a participação de alunos, educadores e equipes de apoio, reforçamos o compromisso da Prefeitura de Três Rios com a valorização do esporte e da educação como ferramentas de inclusão, cidadania e desenvolvimento social", destacou o prefeito Jonas Dico.