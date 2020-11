Competição acontece em percurso inédito por montanhas do estado do Rio Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 11:14 | Atualizado 23/11/2020 11:20

O final de semana foi marcado pela primeira rodada da FKT Rio One Hundred® Caminho do Imperador. O ultramaratonista Rodrigo Oliveira foi o vencedor - ontem (22), ele concluiu a prova em 16 horas, 42 minutos e 14 segundos. Os competidores tiveram o desafio de alcançar ou superar a marca estabelecida por João Andrade, UltraCEO que realizou a prova de 160,94km em 19 horas e 24 minutos no último dia 13.

A FKT Rio One Hundred® Caminho do Imperador terá outras três etapas nos próximos finais de semana. No total, 16 homens e 4 mulheres participam do desafio neste percurso inédito de 100 milhas entre Barra Mansa e Petrópolis, passando por Valença, Vassouras, Paty do Alferes e Miguel Pereira.

A ultramaratonista brasileira Ana Luiza de Faria Matos estabeleceu a marca feminina no dia 13 de novembro, realizando a prova em 22h30m. A segunda rodada terá início no próximo sábado (28), com as primeiras desafiantes mulheres - os homens passam a ter como meta a marca estabelecida por Rodrigo.

Além de inscrição gratuita, alojamento, despesas e equipamento oficial na One Hundred® World Series Brasil 2021 e na One Hundred® World Itália 2021, os vencedores das provas feminina e masculina da competição pelo Caminho do Imperador receberão cheques no valor de R$ 700.