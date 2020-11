Vassouras acumula 1.010 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo dados oficiais Google Earth

Publicado 23/11/2020 17:08 | Atualizado 23/11/2020 17:13

O boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (23) pela Prefeitura de Vassouras mostra que a cidade chegou a 1.010 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus. Há 55 pessoas em estágio ativo de Covid-19 no município - 5 delas permanecem internadas. Outros 258 casos suspeitos estão em análise, e 17 desses pacientes estão internados. 33 pessoas já morreram por complicações da doença em Vassouras.

De acordo com publicação feita hoje (23) nas redes sociais da Prefeitura, o bairro Residência concentra o maior número de casos ativos (13 registros), seguido por Mello Afonso (8), Madruga (7) e Santa Amália (6). Esse recorte do período mostra como as áreas mais afetadas mudam com o tempo. Nos dados gerais, o bairro Madruga acumula o maior número de casos confirmados desde o início da pandemia (113), seguido por Residência (97), Centro (90) e Grecco (87). Veja dados de todos os bairros na Galeria de Fotos localizada no final da matéria.

O DIA ainda aguarda respostas da Secretaria de Saúde de Vassouras sobre detalhes da situação da pandemia no município, que fica no interior do Rio, tais como curva de contaminação, testagem e taxas de contágio por gênero, idade e cor/raça. Assim que as questões forem esclarecidas, o leitor será informado.