1.013 pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus em Vassouras Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 19:08

Desde o boletim epidemiológico divulgado ontem (23), mais três pessoas foram diagnosticadas com Covid-19 em Vassouras. Com os novos registros divulgados pela prefeitura nesta terça (24), a cidade está com 58 pessoas em estágio ativo da doença- 5 delas permanecem internadas. Há outros 270 casos suspeitos - 17 desses pacientes estão internados. 33 pessoas já morreram por complicações da doença em Vassouras.



De acordo com publicação feita hoje (24) nas redes sociais da prefeitura, os novos casos confirmados são de moradores do Madruga, segundo bairro com mais pessoas em estágio ativo - Residência concentra o maior número de casos ativos (13); Mello Afonso tem 8 e Santa Amália, 6. Nos dados gerais, Madruga acumula o maior número de casos confirmados desde o início da pandemia (116), seguido por Residência (97), Centro (90), Grecco (87), Santa Amália (71) e Carvalheira (58).



O DIA ainda aguarda respostas da Secretaria de Saúde de Vassouras sobre detalhes da situação da pandemia no município, que fica no interior do Rio, tais como curva de contaminação, testagem e taxas de contágio por gênero, idade e cor/raça. Assim que as questões forem esclarecidas, o leitor será informado.