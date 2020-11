Agressor aceitou aproximação de Comandante da PM Enviada por WhatsApp

Publicado 27/11/2020 12:45 | Atualizado 27/11/2020 12:56

Conforme informou O DIA, uma mulher é mantida refém pelo ex-namorado no campus da FAA, em Valença. Após dizer que não haveria negociação, o sequestrador aceitou conversar com o Comandante do 37º, batalhão de Resende onde o agressor está lotado como PM. Atiradores de elite do BOPE estão localizados em pontos estratégicos aguardando possíveis comandos.

Informações recebidas por O DIA indicam que o sequestrador já teria sido detido cerca de 5 anos atrás por agressão à mulher - não se sabe se é a mesma vítima de hoje.

