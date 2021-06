Ônibus Lilás ficará na Broadway entre 10h e 15h - (Imagem: Divulgação)

Ônibus Lilás ficará na Broadway entre 10h e 15h(Imagem: Divulgação)

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 07:59

Nesta quarta-feira (16), Vassouras vai receber o Ônibus Lilás, serviço itinerante que tem o objetivo de auxiliar mulheres vítimas de violência. O programa do governo do estado do Rio oferece assistência social, psicológica e jurídica com privacidade e sigilo.



O Ônibus Lilás ficará estacionado na Broadway, entre 10h e 15h. Segundo a prefeitura, os atendimentos serão realizados com respeito às normas de segurança contra a propagação da covid-19, como uso de máscaras e distanciamento. Parceira do projeto, a Fundação Leão Xlll vai oferecer diversos serviços de isenção para emissão de documentos como RG, certidão de nascimento, certidão de casamento e certidão de óbito.



De acordo com pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgada semana passada, uma a cada quatro mulheres acima de 16 anos revela ter sofrido algum tipo de violência no Brasil em 2020, o que representa mais de 17 milhões de mulheres.