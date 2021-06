Deputado recebeu vereadores em seu gabinete na semana passada - (Imagem: Divulgação)

Deputado recebeu vereadores em seu gabinete na semana passada(Imagem: Divulgação)

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 08:03

O deputado federal Luiz Antônio (PL) acionou o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Alexandre Porto, para cobrar providências da concessionária K-Infra sobre a administração da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira). De acordo com a assessoria do deputado, a insatisfação dos usuários da rodovia foi comunicada por dois vereadores de Barra do Piraí.

Na última quarta-feira (09), Pedrinho ADL (Republicanos) e Roseli Enfermeira (Patriotas) estiveram no gabinete de Luiz Antônio em Brasília para falar sobre o tema, que será debatido em uma reunião entre o parlamentar e o diretor-geral da ANTT. “A empresa que administra não vem dando segurança aos usuários que pagam o pedágio. Se uma providência não for tomada, o nosso pensamento é levar essa questão ao Ministério Público”, disse o deputado. No final de 2018, a K-Infra assumiu o controle da via com a meta de melhorar a qualidade do transporte na região sul fluminense ao longo de 15 anos. O trecho em concessão da BR-393 passa por oito municípios do estado: Sapucaia, Três Rios, Paraíba do Sul, Rio das Flores, Vassouras, Valença, Barra do Piraí e Volta Redonda.