Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGEReprodução/Google Earth

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 17:04

Amanhã (15), a Cedae vai realizar manutenção programada no sistema de abastecimento de água de Massambará, em Vassouras. O fornecimento de água na localidade será interrompido durante a execução do serviço, que terá início às 8h e deve ser concluído até à 18h. Segundo a empresa, os demais bairros e distritos do município não serão afetados.

O abastecimento será retomado após a conclusão do reparo, mas o restabelecimento completo pode levar até 72 horas. Imóveis que disponham de sistema de reserva (cisterna e/ou caixa d'água) não deverão ter problemas de abastecimento. A Cedae orienta que os moradores da região afetada usem de forma equilibrada esses reservatórios internos. Os clientes podem solicitar abastecimento por caminhão pipa pelo telefone 0800-282-1195.