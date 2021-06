Wanderson e Paola se reuniram para alinhar últimos detalhes do evento - (Imagem: Divulgação/PMV)

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 08:13

qualificação de profissionais envolvidos com o setor turístico, como taxistas, trabalhadores de restaurantes, hotéis e comércio em geral. A prefeitura de Vassouras, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e em parceria com o Sebrae, abriu as inscrições para a 3ª edição do Vassouras Amiga do Turista . Na última semana, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wanderson Farias, e a coordenadora do Sebrae, Paola Tenchini, se reuniram em Volta Redonda para alinhar os detalhes finais do evento, voltado para a

Para manter o distanciamento e permitir que todos os interessados possam participar, as palestras serão apresentadas na Câmara Municipal em três horários (9h, 14h e 19h), no próximo dia 28. Segundo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o evento vai seguir todos os protocolos de segurança contra a propagação da covid-19. "Vassouras recebeu dois prêmios (CIETH e Yedda Maria Teixeira), aumentando nossa visibilidade e nossa responsabilidade. O Amiga do Turista é muito importante para a qualificação da mão de obra, especialmente de olho no Centro de Convenções da Universidade, que será um grande impulsionador do turismo e da economia quando começar a operar. Precisamos ter profissionais atualizados para receber o turista com excelência", disse Wanderson. O evento tem apoio do Sicomércio, da AVIAV e da Universidade de Vassouras.