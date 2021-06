Setor de Inteligência da 107ª DP monitoraram o acusado - (Imagem: Divulgação/PCERJ)

Por O Dia

Publicado 13/06/2021 14:27

Um homem acusado de estuprar três enteadas foi preso em Paraíba do Sul, cidade próxima de Vassouras, no Vale do Café. A prisão foi realizada na última sexta-feira (11), em ação conjunta de policiais civis da 107ª Delegacia de Polícia e policiais militares do 38º Batalhão da PM. Segundo a PCERJ, o mandado de prisão expedido pela Justiça foi cumprido após monitoramento do Setor de Inteligência da unidade policial.

Segundo declarações das irmãs (uma de 16 anos e as gêmeas de 12 anos), os abusos foram cometidos pelo padrasto durante os últimos cinco anos, na casa em que moram. As investigações seguem em andamento para apurar a conduta da mãe das meninas. O acusado foi encaminhado para o sistema penitenciário.