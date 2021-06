Obras devem ser finalizadas até o final de julho - Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 12:05

A prefeitura de Vassouras informou que o prefeito Severino Dias e a vice-prefeita Rosi Farias estão acompanhando mensalmente a construção do Sistema de Drenagem de Águas Pluviais no bairro Residência. Para diminuir o impacto das grandes chuvas na localidade, estão sendo instalados 740 metros de galeria pré-moldada.

De acordo com a prefeitura, a previsão é que a obra seja concluída até o fim de julho. “Depois de pronta, a galeria vai captar toda água pluvial e direcionar para um escoamento correto, evitando os alagamentos nas ruas do bairro. Antes não dava vazão no fluxo de água e isso era um grande transtorno para os moradores”, explicou a secretária de Obras, Beatriz Rocha, em janeiro deste ano. Segundo a secretária, o serviço de drenagem em andamento na Residência é semelhante ao que foi realizado na galeria Barão do Amparo, no Centro.